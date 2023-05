Quando vedere l’anteprima di The Ferragnez 2 all’Arco della pace a Milano: ingresso e orari Il 18 maggio su Amazon Prime Video uscirà la seconda stazione della serie The Ferragnez che racconta le vicende familiari di Chiara Ferragni e Fedez. Il 17 maggio ci sarà un’anteprima all’Arco della Pace a Milano: l’evento sarà gratuito e inizierà alle 19.30.

A cura di Ilaria Quattrone

Mancano pochi giorni all'uscita della seconda stazione della serie The Ferragnez che racconta le vicende familiari dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Ferragni ha annunciato, attraverso alcuni contenuti pubblicati su Instagram, che il 17 maggio ci sarà un'anteprima a Milano e precisamente all'Arco della Pace. L'evento sarà gratuito e inizierà alle 19.30.

"Abbiamo deciso, per celebrare questa uscita, di fare una première un po’ diversa dal solito. Non soltanto con la nostra famiglia – ha detto l'imprenditrice – ma anche con voi i nostri fan e i nostri follower che sono un po’ la nostra famiglia allargata". I primi quattro episodi saranno trasmessi il 18 maggio sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

A che ora inizia l'anteprima di The Ferragnez 2 all'Arco della Pace

Dopo l'annuncio di Ferragni sul suo profilo Instagram, i fan sono in visibilio all'idea di poter incontrare i propri beniamini e condividere con loro la visione della seconda stagione della serie che racconta alcuni momenti della loro vita familiare. Il 18 maggio saranno trasmessi i primi quattro episodi. Chiara Ferragni e Fedez hanno così pensato di consentire ai loro fan e follower, che lei stessa definisce "la loro famiglia allargata", di partecipare a un'anteprima milanese all'Arco della Pace.

L'evento inizierà alle 19.30. Durante la serata, Ferragni e Fedez risponderanno alle domande che i fan invieranno sui loro profili Instagram.

Ingresso gratuito per The Ferragnez 2 a Milano

Come confermato dalla stessa Ferragni, l'evento all'Arco della Pace – in zona Parco Sempione – sarà completamente gratuito. Non sarà necessario acquistare alcun biglietto né registrarsi in alcun modo. Una volta arrivati, si potranno guardare gli episodi – che saranno poi distribuiti il giorno successivo – e interagire con la coppia.