Supermercati e centri commerciali attivi il 2 giugno a Milano e in Lombardia: la lista completa

In occasione della festività del 2 giugno 2026, alcuni supermercati resteranno aperti o con orari ridotto.

Martedì 2 giugno 2026 sarà Festa della Repubblica. Le celebrazioni vedranno cerimonie in tutta Italia e, per l'occasione, diverse attività saranno chiuse o con orari ridotti. Molti, considerato che questa giornata cade proprio martedì, ne hanno approfittato per un ponte allungato. Tantissimi cittadini hanno lasciato i territori di residenze per recarsi altrove e trovare, viste le temperature, un po' di refrigerio. Chi al mare, chi in montagna o in collina sono diverse le persone che hanno lasciato la calura cittadina. Tanti altri sono rimasti e proprio loro, quindi, dovranno fare i conti con le chiusure anticipate. Ecco quindi l'elenco dei supermercati e dei centri commerciali aperti il 2 giugno 2026.

Supermercati aperti a Milano il 2 giugno 2026

Come anticipavamo alcuni seguiranno un orario ridotto, altri invece saranno chiusi. Ecco l'elenco delle catene più importanti.

Conad: alcuni punti vendita seguiranno l'orario festivo dalle 9:00 alle 13:00 o 9-19, altri resteranno aperti fino alle 21. Sul sito di Conad, sarà possibile cercare il proprio punto vendita e verificare l'orario di apertura e chiusura del negozio.

Carrefour: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 21. Qualcuno anticiperà la chiusura un'ora prima. Anche in questo caso, sarà possibile verificare sul sito della nota catena.

Iper: anche questa catena terrà i suoi supermercati aperti con orari normali per il 2 giugno 2026. In caso di dubbio o perplessità, potrai controllare sul sito.

Lidl: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 21:00

Pam: saranno aperti dalle 8:00 alle 22:00

Unes: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 22

Iperal: seguirà l'orario regolare dalle 8 alle 20 o fino alle 20:30.

Esselunga: sarà aperta fino alle 20

Mentre Coop e Ipercoop avranno chiusure anticipate fino alle 13

Gli orari dei più grandi centri commerciali il 2 giugno

Per chi il 2 giugno avrà bisogno, invece, di fare altre commissioni, resterà aperta la maggior parte dei centri commerciali:

Il Centro di Arese resterà aperto

Il centro Merlata Bloom resterà aperto come in un normale giorno festivo. Esselunga: dalle 8.00 alle 22.00. I negozi dalle 9.00 alle 22.00.

Nel Citylife Shopping District resterà aperto regolarmente.