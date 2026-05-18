Gettano vernice arancione sull’Arco della Pace di Milano: condannati a 4 mesi 11 attivisti di Ultima Generazione

L’Arco della Pace macchiato con la vernice da Ultima Generazione (foto di Chiara Daffini – Fanpage.it)

Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado 11 attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione a 4 mesi per aver imbrattato con la vernice basamenti e colonne dell'Arco della Pace durante la protesta del 15 novembre 2023. La pulizia del monumento era anche costata 52mila euro alla Soprintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio, che si è costituita parte civile, in quanto il colore si era rivelato non lavabile. Sono stati assolti, invece, gli attivisti imputati per aver gettato farina nel novembre 2022 sull'auto dipinta da Andy Warhol ed esposta alla Fabbrica del Vapore.

L'imbrattamento dell'Arco della Pace nel 2023

Era il pomeriggio di mercoledì 15 novembre 2023 quando alcuni attivisti di Ultima Generazione avevano deciso di imbrattare l'Arco della Pace di Milano con una vernice arancione. La protesta era contro il genocidio da parte di Israele contro Gaza, il ruolo della Leonardo e la richiesta dell'istituzione di un "fondo riparazione da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi".

A seguito di vari sopralluoghi eseguiti dai tecnici del nucleo Intervento rapido e degli uffici della Soprintendenza dei beni culturali di Milano, era emerso che la vernice usata dagli attivisti e che aveva macchiato i basamenti dell'Arco e alcune colonne in realtà non era lavabile come invece dichiarato dagli attivisti. La pulizia del monumento era stata, quindi, affidata alla ditta specializzata Gasparoli srl ed era costata 52mila euro. Per quel blitz, 11 attivisti, difesi dagli avvocati Gilberto Pagani e Daniela Torro, erano finiti a processo e ora, con sentenza pronunciata dalla giudice Mariapia Blanda, sono stati condannati in primo grado a 4 mesi.

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La farina sull'auto dipinta da Andy Warhol

Il processo, però, riguardava anche un secondo episodio. Questo risaliva a venerdì 18 novembre 2022 e aveva avuto come oggetto la Bmw M1 dipinta da Andy Warhol nel 1979 ed esibita alla Fabbrica del Vapore. Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione avevano lanciato diversi sacchi di farina sull'opera, due di loro si erano incollati le mani ai finestrini della macchina e gli altri avevano fatto esplodere a terra palloncini di vernice.

Per questa protesta, però, tutti gli imputati sono stati assolti. La giudice ha motivato la sua decisione sottolineando la "particolare tenuità del fatto".