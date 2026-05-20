Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Milano e in Lombardia: l’elenco dei siti che aderiscono

Il 23 maggio tornerà la notte europea dei musei dove diversi siti tra Milano e altre città lombarde resteranno aperti la sera. Per poter visitarli, in molti casi, bisognerà pagare un biglietto che costerà solo 1 euro.

L’interno delle Gallerie d’Italia a Piazza Scala a Milano

Tra tre giorni verrà inaugurata la giornata più attesa dagli appassionati del mondo dell'arte, della cultura e della storia. Il 23 maggio, infatti, ci sarà la notte europea dei musei. Un'occasione in cui alcuni siti resteranno aperti e concederanno l'ingresso alla cifra simbolica di 1 euro. Un prezzo che permetterà a chi vorrà di visitare i musei che hanno scelto di aderire all'evento. In Lombardia ci saranno diversi siti che aderiscono. Tra loro, per esempio le Gallerie d'Italia a Milano o ancora la Pinacoteca di Brera, che sarà aperta dalle 19:20 alle 23:20. L'iniziativa è promossa dal ministero della Cultura francese e ha il patrocinio di Unesco, del Consiglio d'Europa e di Icom. Si svolgerà in contemporanea in tutta Europa coinvolgendo migliaia di musei e luoghi di cultura in diversi paesi europei.

I musei da visitare sabato 23 maggio con ingresso a 1 euro

Nonostante l'elenco sia in continuo aggiornamento, sono già tanti quelli che hanno aderito – come ogni anno – all'iniziativa. Gallerie d'Italia ha deciso di farne parte con una apertura straordinaria delle quattro sedi italiane. Torino, Milano, Vicenza e Napoli saranno aperte e chiederanno il pagamento di un euro per l'acquisto del biglietto. A Milano saranno visitabili le collezioni permanenti. La Pinacoteca di Brera sarà aperta dalle 19.20 alle 23.20 con ultimo ingresso alle 22. Anche in questo caso, il biglietto costerà 1 euro dalle 18. La Pinacoteca Ambrosiana sarà aperta dalle 18 alle 24 con ultimo ingresso alle 23.In questo caso, il biglietto speciale costerà 3 euro.

A Cremona, invece, aderiranno il Museo civico Ala Ponzone che avrà ingresso gratuito dalle 21 alle 24, il museo di storia naturale con apertura gratuita dalle 9 alle 14 e dalle 21 alle 24, il museo della civiltà contadina "Il Cambonino vecchio" aperto gratuitamente dalle 10 alle 19:30, il museo Archeologico S. Lorenzo con apertura gratuita dalle 21 alle 24, il Museo del violino con apertura gratuita dalle 21 alle 24 e il Torrazzo con apertura gratuita dalle 20:30 alle 23:30. In questo caso, l'ultimo ingresso è alle 22:45.

A Pavia aderiranno i musei civici. Alle 14:30 e alle 16:30 ci saranno due laboratori didattici e due visite guidate. Il laboratorio didattico sarà rivolto a ragazzi dai 7 ai 12 anni e sarà dedicato a "L'Officina del Maestro Orafo" dove i partecipanti diventeranno artigiani che potranno cimentarsi nell'arte dell'incisione utilizzando lamine flessibili e appositi bulini. Potranno riprodurre i motivi longobardi. Ci sarà anche una visita guidata per adulti e ragazzi, sempre alle 14.30 e alle 16:30, dove si toccheranno culture diverse: potranno essere viste le collezioni di oggetti esotici che arrivano dall'antico Egitto e facevano parte della raccolta del marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro, alle opere delle chiese e dalle cattedrali romaniche pavesi, ma prodotte in Oriente o attestanti influenze orientali e fino agli scambi con musei di altri paesi. Alle 21 ci sarà la Sinfonia di luce. L'ingresso a tutte le attività è gratuito.