Valentina Ferragni alla prima di The Ferragnez 2 è una diva in rosso fuoco Ieri sera a Milano si è tenuta la prima della seconda stagione di The Ferragnez – La serie. A fare concorrenza a Chiara in fatto di stile è stata Valentina Ferragni, apparsa meravigliosa in rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un grande giorno per Chiara Ferragni e Fedez: su Amazon Prime Video è arrivata la seconda stagione di The Ferragnez – La serie, il reality televisivo dedicato alla famiglia italiana più amata dei social. Ieri sera l'evento è stato anticipato da un'esclusiva prima aperta al pubblico all'Arco della Pace, Milano, in occasione della quale i due protagonisti principali dello show hanno voluto al loro fianco tutte le persone care. Non potevano mancare i familiari (alcuni dei quali hanno fatto delle comparsate nelle prime 4 puntate), dai genitori del rapper Franco e Tatiana alle sorelle di Chiara. Valentina Ferragni, in particolare, è riuscita a incantare tutti con un outfit da diva: ecco chi lo ha firmato.

Valentina Ferragni chiede consiglio ai fan per la scelta del look

Per la prima di The Ferragnez 2 Chiara Ferragni si è trasformata in una dark lady con un lungo abito scollato tempestato di paillettes, ma a farle concorrenza in fatto di stile è stata sua sorella minore Valentina. A poche ore dall'inizio dell'evento milanese quest'ultima ha condiviso sui social un breve video per scegliere il look con i consigli dei fan. Dopo aver provato diversi abiti griffati, da una lunga sirena total pink super scintillante a un minidress scollato lilla, alla fine ha puntato tutto su un sinuoso rosso fuoco. L'influencer ha letteralmente infiammato l'evento, dando prova di non aver nulla da invidiare alle dive internazionali.

Valentina Ferragni in Alexandre Vauthier

Chi ha firmato l'abito rosso di Valentina Ferragni

L'abito rosso di Valentina Ferragni è firmato Alexandre Vauthier. Si tratta di un modello in viscosa dalla silhouette aderente e drappeggiata: ha la gonna a tubino lunga fino al ginocchio decorata con delle ruches sugli orli, va abbottonato dietro al collo con due laccetti ed è contraddistinto da un romantico fiocco in tinta al centro del seno che va a coprire un sensuale cut-out.

Abito Alexandre Vauthier

Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.785 euro. Per completare il tutto la sorella di Chiara ha scelto un paio di sandali gioiello col tacco a spillo e gli orecchini con la V della sua collezione di gioielli. Capelli sciolti e lisci, make-up semplice ma col rossetto rosso fuoco: Valentina non sarebbe potuta essere più bella e glamour.