Il compleanno di Nina Speranza: Luca Argentero e Cristina Marino organizzano la festa a tema unicorni Per il compleanno di Nina Speranza, che ha compiuto 4 anni, i genitori Cristina Marino e Luca Argentero le hanno regalato una festicciola coloratissima.

A cura di Giusy Dente

Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato un party speciale per un'occasione speciale: la loro primogenita ha compiuto 4 anni. La coppia ha celebrato il compleanno della piccola Nina Speranza (nata il 20 maggio 2020) con una festa a tema organizzata in ogni minimo dettaglio: dal cibo all'allestimento all'intrattenimento. Hanno regalato alla festeggiata una giornata da ricordare insieme ad amichetti e famiglia.

La festa per la piccola Nina Speranza

Nina Speranza è la primogenita di Luca Argentero e Cristina Marino, nata l'anno prima che i due convolassero a nozze. La famiglia si è ulteriormente allargata nel 2023, quando è nato Noè Roberto. Il nome è un omaggio al papà dell'attrice, scomparso nel 2022 (a cui ha anche dedicato un tatuaggio).

La coppia è molto riservata quando si tratta di vita familiare e ci tiene molto alla privacy dei sue figli. Non li hanno mai mostrati in volto, per proteggerli dalle valanghe di odio purtroppo molto frequenti online, che non risparmiano neppure i minori. Anche nelle foto del party di compleanno, la festeggiata non si vede mai in viso.

Per lei, i genitori hanno pensato a una festa a tema unicorno. L'anno scorso, invece, avevano scelto un tema fate, per un compleanno da favola. Alla festicciola erano presenti tanti amichetti della piccola, che si sono divertiti all'aria aperta in compagnia di un'animatrice vestita con un abito multicolore da creatura incantata.

A tema unicorno anche l'allestimento, con palloncini e arcobaleni. Immancabile la torta, una dolce creazione a due piani accompagnata da tanti dolcetti a forma di numero 4, lecca-lecca, cupcakes, biscottini.