video suggerito

Rose Villain col marito alla Milano Fashion Week: per la cena di gala sceglie il cappotto-vestaglia Reduce dal successo sanremese, Rose Villain sta partecipando alla Milano Fashion Week. Ad accompagnarla a una cena di gala organizzata da Rayban da ASAP Rocky è stato il marito Sixpm: ecco le adorabili foto di coppia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week cominciata da pochi giorni ha trasformato il capoluogo lombardo nel "centro del mondo". Al di là delle Maison che presentano le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26, la città è invasa anche da una serie di altri eventi a tema moda e in tutte le occasioni non mancano mai gli ospiti "famosi". Rose Villain è tra questi. Reduce dal successo sanremese, non ha potuto fare a meno di prendere parte alla sfilata di Fendi, la griffe che l'ha vestita al Festival, apparendo super glamour in un look con l'iconica doppia F all-over. Nelle ultime ore, invece, ha partecipato a una cena di gala organizzata da ASAP Rocky per Rayban e lo ha fatto in compagnia del marito Sixpm.

Le foto di Rose Villain e il marito Sixpm alla MFW

Chi è il marito di Rose Villain? Si chiama Andrea Ferrara, in arte Sixpm, ed è un famoso produttore discografico che scala le classifiche italiane. I due si sono sposati a maggio 2022 a New York ma solo raramente appaiono insieme di fronte i riflettori, preferiscono vivere il loro amore in forma privata. Hanno però fatto una piccola eccezione nelle ultime ore per un evento speciale della Milano Fashion Week: una cena di gala organizzata da ASAP Rocky per Rayban. I paparazzi non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di immortalarli fianco a fianco e li hanno fotografati mentre passeggiavano in strada per raggiungere la location.

Rose Villain col marito Sixpm

I look di coppia di Rose Villain e Sixpm

Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look di coppia super glamour? Sixpm ha abbinato un paio di jeans scuri a una camicia a righe e a una giacca di pelle in stile biker, completando il tutto con cravatta e cintura di Gucci (entrambe decorate con la doppia G). Rose, invece, ha seguito il trend dei look pigiama con un soprabito-vestaglia, un modello in seta bianca con collo e polsini in pelliccia a effetto furry. Il cappotto ha coperto un tubino corto color panna e ha lasciato bene in vista gli stivali rossi col tacco medio. I due insieme non sono forse dei veri e propri divi?

Leggi anche Vittoria Puccini per la prima volta con la figlia Elena Preziosi alle sfilate della Fashion Week

Rose Villain col cappotto-vestaglia