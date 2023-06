Il principe George verso la scelta del college: potrebbe frequentare la stessa scuola di papà William Il prossimo luglio il principe George compirà 10 anni ma per lui è arrivato già il momento di scegliere il college: ecco dove potrebbe continuare gli studi.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe George ha il futuro già scritto: un giorno diventerà il re del Regno Unito ed è per questo che fin da piccolo è stato costretto a seguire un preciso programma, l'obiettivo? Arrivare preparatissimo sul trono. Certo, i genitori provano a fargli vivere un'infanzia "normale" insieme ai fratellini Charlotte e Louis ma è chiaro che ha una serie di doveri in più da rispettare rispetto a loro. Ora per lui si avvicina un momento di grandi cambiamenti: tra pochi anni inizierà a frequentare il college e, almeno stando alle previsioni, probabilmente seguirà le orme del papà William. Ecco qual è il prestigioso istituto in cui il principino potrebbe continuare i suoi studi

Il principe George in visita all'Eton College

A fine luglio il principe George compirà 10 anni ma, nonostante l'ancora tenerissima età, si ritroverà presto a dover fare una scelta importante: dove continuare gli studi? Nelle ultime ore William e Kate Middleton lo hanno accompagnato a visitare l'Eton College, uno degli istituti più prestigiosi del Regno Unito (che ha frequentato anche suo padre) in cui si entra a 13 anni e si esce a 18. Sebbene i tempi possano sembrare ancora prematuri, in verità è proprio ora che sono state aperte le iscrizioni per i corsi del 2026, ovvero l'anno in cui George compirà 13 anni. Il termine ultimo per presentare le domande è il 30 giugno 2023, dunque la visita del principino potrebbe essere stata legata proprio all'iscrizione, anche se al momento a Kensington Palace tutto tace.

Eton, quanto costa la retta annuale

L'Eton College equivale a una scuola superiore, è stato fondato da Enrico VI nel 1440 e tra sui alunni storici e famosi vanta non solo il principe William e suo fratello Harry ma anche grandi nomi come George Orwell e Ian Fleming. Quando Carlo e Diana iscrissero i loro figli al collegio la scelta fece non poco scalpore e il motivo è molto semplice: prima di loro non era mai stato frequentato da nessun erede al trono. Carlo aveva infatti studiato a Gordonstoun (ma non ne conservava un buon ricordo), mentre gli uomini di casa Spencer, dal fratello di Diana Charles a suo padre John, avevano preferito Eton. Quanto si paga all'anno? Trattandosi di un istituto d'élite, la retta è pari a 45.000 euro. Per George si tratterebbe di una scelta "strategica" anche a livello di posizione: Eton è vicino alla sua attuale scuola, la Lambrook, nei pressi nel castello di Windsor.