William e Kate, la proposta di matrimonio che si pensava non sarebbe mai arrivata I principi del Galles oggi sono una coppia affiatata e pronta a sostenersi in ogni momento, ma c’è stato un periodo in cui in pochi credevano che le famose nozze del secolo sarebbero state celebrate. Come Waty-Katy è diventata la futura regina del Regno Unito.

A cura di Annachiara Gaggino

William e Kate

Di recente re Carlo, in occasione del suo viaggio in Kenya ha voluto ricordare che fu proprio il Paese a fare da sfondo alla tanto attesa proposta di matrimonio del principe William a Kate Middleton. "Fu qui, di fronte al Monte Kenya, che mio figlio, il Principe di Galles, chiese alla mia amata nuora di sposarlo", ha raccontato il sovrano durante una cena di Stato a Nairobi di fronte a 350 invitati, evidenziando il legame affettivo che lo unisce allo Stato africano. Un fidanzamento molto atteso, che arrivò dopo 8 anni e che fu accolto con esultanza da famiglia e sudditi.

Un giornale annuncia il fidanzamento di William e Kate

Quando nessuno pensava che William e Kate si sarebbero sposati

Era il 16 novembre del 2010 quando Buckingham Palace annunciò il fidanzamento ufficiale della coppia. Dopo anni di speculazioni la proposta era finalmente arrivata: Catherine Middleton avrebbe sposato il principe William, quella che dal mondo era stata soprannominata Waty-Katy sarebbe andata all'altare con l'erede al trono britannico.

William e Kate nel 2011

Un momento storico che molti non pensavano sarebbe mai arrivato visto che, nonostante oggi appaiano sereni e affiatati, come ogni giovane coppia, hanno vissuto momenti burrascosi che hanno fatto dubitare che la favola di William e Kate si potesse avverare. Ad alimentare lo scetticismo, alcune dichiarazioni del primogenito di Carlo e Diana che, alla domanda postagli dalla stampa su un possibile royal wedding aveva risposto negativamente senza troppe esitazioni. Ma la pazienza ha premiato la giovane Kate Middleton che ha aspettato il momento con determinazione e forza d'animo: aveva fatto la scommessa della sua vita e aveva finalmente vinto.

William e Kate nel 2011

La breve separazione prima del "sì"

La coppia aveva avuto alti e bassi. William e Kate si conobbero nel 2001, al primo anno di università, alla St Andrews University in Scozia, dove hanno iniziato a frequentarsi. Una volta laureati, però, i due si presero un periodo di riflessione e, nel 2007, intrapresero strade separate. "È stato uno shock totale quando è successo", ha raccontato la principessa del Galles durante l'intervista di fidanzamento.

William e Kate nel 2007

Ma Kate Middleton sapeva bene quello che voleva e, invece di deprimersi si è goduta appieno il suo periodo da single, consapevole che le immagini di lei felice alle feste sarebbero state materiale perfetto per i tabloid. Non è servito molto tempo perché queste facessero tornare il principe William sui suoi passi. "All'epoca non ne ero molto contenta, ma mi ha reso una persona più forte", ha affermato Kate Middleton riflettendo sul tempo che i due hanno trascorso lontani.

William e Kate nel 2011

La fatidica proposta di matrimonio

Ed è stato proprio il Kenya, dove William aveva trascorso parte del suo anno sabbatico dieci anni prima, il luogo scelto per chiedere finalmente la mano dell'ex compagna di studi e coronare il loro sogno d'amore. Il luogo era romantico, una capanna di tronchi al Lewa Wildlife Conservancy, dove avevano appena trascorso un safari. L'anello lo conosciamo tutti, quello di diamanti e zaffiri appartenuto alla principessa Diana. "Lo stavo pianificando da tempo, e poi l'Africa mi è sembrata perfetta. È stato bellissimo", ha raccontato l'erede al trono.

L’anello di fidanzamento di Kate Middleton

"Volevo darle la possibilità di pensarci e di tirarsi indietro se avesse voluto, prima che tutto diventasse troppo", ha precisato parlando della lunga attesa prima della proposta. Poco dopo sono apparsi sorridenti e felici fuori da Clarence House, per dare la lieta notizia, lei con l'abito blu notte stretto in vita lui elegantissimo lui con il completo e la cravatta viola. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo e che ancora oggi sono impresse nella nostra memoria.