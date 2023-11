La regina Camilla in versione safari: tunica con decori tribali per la visita in Kenya Carlo III si è recato nel Paese africano con la moglie dove ha avuto modo di condannare il periodo colonialista della Gran Bretagna. La coppia reale ha visitato anche un centro di salvataggio di elefanti orfani dove la moglie del re ha avuto modo di dare da mangiare a un cucciolo con un look perfetto per l’occasione.

A cura di Annachiara Gaggino

Carlo e Camilla

Viaggio in Kenya per re Carlo e la regina Camilla. La coppia reale è arrivata nella nazione africana il 31 ottobre e vi si tratterrà fino a domani 3 novembre. Un'occasione, la visita dei sovrani britannici, per fare ammenda e condannare le atrocità compiute dal Regno Unito nel periodo colonialista, in occasione del 60° anniversario dell'indipendenza del Paese. Nel corso della loro permanenza i coniugi hanno incontrato diverse personalità di spicco dello Stato e visitato il Sheldrick Wildlife Trust Elephant Orphanage, un programma di salvataggio di elefanti orfani e di riabilitazione della fauna selvatica dove la sovrana ha avuto modo di dare da mangiare a un cucciolo della specie per poi dedicarsi a un breve safari nella natura circostante.

Carlo e Camilla in visita al Sheldrick Wildlife Trust Elephant Orphanage

Il look della regina Camilla

Mentre re Carlo sfoggiava un elegantissimo completo gessato grigio chiaro con cravatta bordeaux Hèrmes decorata da piccolo disegni, Camilla ha scelto la comodità. Per la giornata in mezzo agli elefanti la regina ha optato per una tunica sui toni del verde decorata da stampe tribali che comprendevano raffigurazioni materiche e naturali. Il vestito in cotone è firmato dal brand britannico Fiona Clare Couture ed è stato abbinato a un paio di stivaletti in cuoio, perfetti per una visita nella natura. La moglie del sovrano è arrivata nel centro vicino a Nairobi indossando un impermeabile beige e una tote bag in rafia con manico a canna di bamboo di Heidi Klein da 283 dollari (pari a 267 euro). Al polso portava, invece, un braccialetto vintage in oro giallo e Agata di Van Cleef & Arpels da 5.123 dollari (pari a 4.834 euro). Entrambi i coniugi, inoltre, hanno indossato la spilla a forma di papavero rosso che la tradizione britannica vuole che si sfoggi nel mese di novembre, in occasione Remembrance Day, che cade l'11 novembre ricorre e che rende omaggio a tutti i caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth.

Carlo e Camilla in visita al Sheldrick Wildlife Trust Elephant Orphanage

La cena di gala e l'omaggio a Kate Middleton

In occasione della cena di Stato organizzata a Nairobi, dove hanno presenziato 350 invitati re Carlo ha ricordato il legame affettivo con lo stato del Kenya, dove sui figlio ha chiesto la mano della sua "amata cognata". Parole dolci e piene di tenerezza, quelle del sovrano, che evidenziano lo stretto rapporto tra lui e Kate Middleton, che ha rievocato il momento in cui il principe William ha fatto la fatidica proposta alla sua fidanzata storica nel corso di un safari a Lewa Wildlife Conservancy nell'ottobre del 2010. Ma il re trova un momento per ricordate la compianta madre, la regina Elisabetta II, che si trovava proprio in Kenya quando le venne comunicato che sarebbe diventata regina.