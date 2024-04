video suggerito

Caso OJ Simpson, che fine ha fatto la casa dove fu assassinata l’ex moglie Nicole Brown Il campione di football americano si è spento all’età di 76 anni. Nel 1994 Venne accusato e poi assolto dell’omicidio della compagna e di Ron Goldman, uccisi mentre rientravano nell’abitazione. Com’è oggi il luogo del crimine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Nicole Brown Simpson e OJ Simpson

OJ Simpson si è spento ieri all'età di 76 anni a causa di un cancro alla prostata. Il campione di football è stato un personaggio tanto amato quanto controverso, accusato dell'omicidio della moglie Nicole Brown Simpson e di Ron Goldman nel 1994, è stato al centro di un processo mediatico da cui è uscito innocente. Famosa la sua squadra di avvocati, soprannominata "Dream Team", composta da undici professionisti, tra cui Robert Shapiro e Robert Kardashian, padre delle famose sorelle Kardashian e grande amico del giocatore statunitense. Quello che venne definito il "processo del secolo" è ancora oggi oggetto di curiosità e oscuro fascino, ed è diventato anche la trama della prima stagione di American Crime Story. La stessa casa dove avvenne il delitto per un periodo è stata meta di pellegrinaggio per molti turisti incuriositi, ma com'è la villa oggi.

OJ Simpson nel 1994 durante il processo

La casa di Nicole Brown Simpson, com'è oggi

La villetta di Brentwood in California rimase inabitata per due anni dopo il duplice assassinio e nel 1997 i nuovi proprietari hanno trasformato completamente il cespuglio dove furono ritrovati i corpi di Nicole Brown Simpson e Ron Goldman, rendendo il luogo praticamente irriconoscibile. Anche l'indirizzo fu cambiato nel tentativo di separarlo dal crimine. Nonostante tutto un residente raccontò al Times che: "Brentwood avrà sempre questo fantasma incombente su di sé: il luogo degli omicidi di OJ". Dopo gli omicidi la casa cambiò proprietario circa ogni due anni, venduta per 525mila dollari, 100mila dollari in meno rispetto al prezzo a cui era stata comprata. La vendita più recente risale al 2006 per 1,72 milioni di dollari. Nel 2014, in occasione del 20° anniversario dell'assassinio lo stesso quotidiano ha scoperto che il quartiere è ancora considerato un sito di interesse, frequentato addirittura da autobus turistici.

OJ Simpson nel 1995 alla fine del processo

La casa di OJ Simpson

Anche l'abitazione dell'atleta, dove furono scoperte alcune delle prove più importanti del processo, come il guanto corrispondente a quello trovato nella casa della ex moglie e i calzini insanguinati, attirò il pubblico per un lungo periodo. Nel 1997 la proprietà fu pignorata e comprata per una cifra stimata di 4 milioni di dollari. Nel 2016 fu anche ritrovato un coltello nella proprietà, ma fu escluso il collegamento con gli omicidi.

