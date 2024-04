video suggerito

È morto OJ Simpson: fu attore, giocatore di football americano, accusato e poi assolto di duplice omicidio OJ Simpson, l’ex giocatore di football americano e attore accusato di rapina a mano armata e sequestro di persona, è morto all’età di 76 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

OJ Simpson, l'ex giocatore di football americano e attore accusato di rapina a mano armata e sequestro di persona, è morto all'età di 76 anni. Protagonista di uno dei casi di cronaca più intricati e sanguinosi della storia americana, che ha ispirato romanzi e serie televisive: fu accusato e poi assolto per il duplice omicidio della ex moglie Nicole Brown e l'amico Ronald Goldman. La notizia della morte è stata diffusa da un comunicato da parte dei familiari: "Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e tranquillità".

Chi era OJ Simpson: dallo sport al mondo del cinema

Nato il 9 luglio 1947 a San Francisco, California, OJ Simpson si distinse nel mondo dello sport come uno dei running back più forti della storia del football americano, legando la sua carriera principalmente ai Buffalo Bills e terminando nei San Francisco 49ers nell'ultima stagione d'attività. Terminata la carriera agonistica, per OJ Simpson si aprono le porte del mondo dello spettacolo.

OJ Simpson fu uno dei protagonisti della saga de Una pallottola spuntata, protagonista nei tre film (1988, 1991, 1994). La sua carriera sarebbe proseguita se non fosse accaduto poi il caso che sconvolse la sua vita: l'omicidio della ex moglie Nicole Brown e dell'amico Ron Goldman, assolto in un verdetto di assoluzione che ancora oggi rimane controverso.

Il caso OJ Simpson: l'omicidio della ex moglie Nicole Brown Simpson e dell'amico Ron Goldman

Il 13 giugno 1994 furono ritrovati i cadaveri della ex moglie trentacinquenne di Simpson, Nicole Brown, dalla quale aveva divorziato nel 1992, e dell'amico Ronald Lyle Goldman. OJ Simpson fu accusato dell'omicidio ma fu assolto nel 1995. Su questa storia è ispirata la serie tv American Crime Story – Il caso O.J. Simpson con Cuba Gooding Jr nel ruolo di OJ. La vita di Simpson fu nuovamente sconvolta nel 2007, quando fu arrestato e successivamente condannato per rapina a mano armata e sequestro di persona, per un incidente avvenuto a Las Vegas. Fu rilasciato sulla parola nel 2017, dopo aver scontato una parte della sua pena​.