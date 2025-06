video suggerito

Chi è morto ne I Simpson: il finale shock con l’addio a uno dei membri della famiglia La trentaseiesima stagione de I simpson si chiude con un finale scioccante. Uno dei personaggi più amati morirà. Attenzione spoiler. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

355 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'episodio finale della trentaseiesima stagione de I Simpson muore uno dei personaggi principali della serie. Il colpo di scena avvenuto nell'episodio intitolato Estranger Things ha scioccato i telespettatori, che negli anni si sono affezionati a questa famiglia diventata a suo modo iconica. Attenzione spoiler.

Chi è morto ne I simpson: il finale shock della 36esima stagione

Nella trentaseiesima stagione dei Simpson si assisterà a un importante colpo di scena. Ma andiamo con ordine. L'episodio è incentrato sul rapporto tra Bart e Lisa. Marge è molto preoccupata perché si chiede se riusciranno a mantenere un legame tale da esserci l'uno per l'altro anche da adulti. Così, la serie fa un salto di 35 anni. E qui scopriamo che Marge è morta. Lisa, infatti, si riferisce a lei come la sua "defunta madre". Homer, invece, è ancora vivo ma viene portato via dai servizi sociali dopo che la stessa Lisa ha segnalato la situazione in cui il padre versa in casa sua.

Il fantasma di Marge

Una volta cresciuti, Lisa è diventata una donna con una carriera di successo. Bart gestisce una casa di riposo abusiva. Tutto cambia quando Lisa trova una lettera da parte della madre, che Marge ha scritto perché venisse letta dopo la sua morte. La donna, ancora nel fiore degli anni, chiede che onorino il padre Homer in caso lei dovesse morire prima del padre. Ipotesi che reputa comunque improbabile, ma è proprio questo il destino che gli autori hanno scelto per lei. A questo punto, Lisa e Bart capiscono il loro errore e decidono di fare pace e di impegnarsi per riportare a casa il padre. Escogitano un piano ispirandosi a un episodio del cartone animato Grattachecca & Fichetto. Nel finale dell'ultima puntata, Lisa e Bart riescono a riportare a casa il padre e tutti insieme guardano Grattachecca & Fichetto come ai vecchi tempi. Marge li osserva da una nuvola ed è contenta della presa di coscienza dei suoi figli. Quindi ironizza sul fatto che potrebbe risposarsi in paradiso.