I Cesaroni – Il ritorno, trama dell’ultima puntata dell’1 giugno: nel finale Marco scopre Virginia e Walter insieme

Le anticipazioni dell’ultima puntata de I Cesaroni – Il ritorno in onda lunedì 1 giugno. Nella trama del finale di stagione, Marco farà i conti con le conseguenze dell’intimità condivisa con Eva. Raggiungerà Virginia ma la troverà con Walter.

Il finale di stagione de I Cesaroni – Il ritorno andrà in onda lunedì 1 giugno. Mediaset, infatti, ha deciso di trasmettere gli ultimi due episodi nella stessa serata e anticipare la chiusura della fiction con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo. Le anticipazioni dell'ultima puntata svelano una trama particolarmente intensa. Tutti i nodi verranno al pettine. Marco Cesaroni farà i conti con le sue scelte dopo avere condiviso un momento di intimità con Eva, un tempo interpretata da Alessandra Mastronardi. Anche per Walter e Virginia sarà il momento di giocare a carte scoperte. L'appuntamento è su Canale5 lunedì 1 giugno a partire dalle ore 21:20 e fino a mezzanotte.

La trama e il cast dell'ultima puntata

Le anticipazioni dell'ultima puntata de I Cesaroni – Il ritorno in onda lunedì 1 giugno. Negli ultimi due episodi Marco Cesaroni, interpretato da Matteo Branciamore, si ritroverà con le spalle al muro. Ha ormai confessato alla sua compagna Virginia, interpretata da Marta Filippi, di avere condiviso un'intimità con Eva quando l'ha rivista a Milano. Virginia, ferita dall'accaduto, decide di prendersi del tempo per pensare a se stessa e parte per uno stage. Walter Masetti, interpretato da Ludovico Fremont, è innamorato di Virginia ed è amaramente pentito di averla presentata al suo amico Marco diversi anni prima, perdendo la possibilità di avere una relazione con colei che considera la donna della sua vita. Dopo avere appreso della sua partenza, però, decide di raggiungerla. Purtroppo anche Marco ha la stessa idea e così trova la sua compagna insieme al suo migliore amico. Guai anche per Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. La Finanza, infatti, comunica l'intenzione di chiudere la storica bottiglieria di famiglia. Giulio comincia a rassegnarsi e, sebbene con estrema tristezza, valuta di venderla.

I Cesaroni – Il ritorno, finale di stagione anticipato

Lunedì 1 giugno andrà in onda il finale di stagione de I Cesaroni – Il Ritorno. Mediaset ha deciso di trasmettere entrambi gli episodi restanti la stessa sera, anziché dividerli tra l'1 e l'8 giugno. Gli ascolti non hanno premiato fino in fondo un progetto che era molto atteso. Claudio Amendola, ospite del format di Fanpage.it Non è la TV, ha evidenziato come abbia influito il fatto che la prima serata ormai inizi intorno alle 22: “Noi abbiamo tantissimo pubblico giovane, ragazzi che la mattina dopo vanno a scuola. Se perdi il figlio perché va a dormire, perdi anche il genitore che magari decide di guardare la puntata il giorno dopo su Mediaset Infinity insieme al figlio”. Mediaset ha provato a mettere una toppa, trasmettendo un solo episodio alla volta, iniziando comunque in ritardo la prima serata ma concludendola prima. I risultati, tuttavia, non sono stati soddisfacenti. Non resta che attendere di scoprire come andrà il finale di stagione de I Cesaroni – Il ritorno, anche perché – come ha dichiarato Amendola – "l’ottava stagione si farà solo se il pubblico seguirà la settima". Intanto, le nuove puntate approdano su Netflix, dove gli spettatori potranno finalmente seguire la serie a un orario più consono.