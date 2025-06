La morte di Marge ne I Simpson, parla lo showrunner: la verità dietro la scena che ha sconvolto i fan della serie

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sì, Marge Simpson morirà. Ma succederà tra 35 anni. Quindi, per il momento, niente panico. È bastato un salto temporale nel futuro per gettare nel caos milioni di fan e far tremare l’intera Springfield. Nell’episodio che chiude la 36esima stagione de I Simpson, intitolato Estranger Things, gli autori portano gli spettatori in un futuro remoto dove Marge è morta da tempo. La sua assenza è chiara, tangibile, persino commovente. Ma – ed è qui che occorre fare chiarezza – si tratta pur sempre di un flashforward: la sua scomparsa avviene in un futuro narrativo ambientato 35 anni dopo gli eventi attuali della serie.

Significa che sì, la morte di Marge è certa in quella linea temporale, ma nel presente dei Simpson, lei è ancora lì: col grembiule addosso, la voce nasale, i capelli blu sparati in aria, pronta a sistemare i pasticci di Homer. Insomma, possiamo stare sereni: ci aspettano ancora decine di stagioni in cui Marge sarà viva e pronta a guidare la famiglia Simpson con la solita calma.

Gli spettatori hanno sbirciato nel futuro dei Simpson, ma il presente resta intatto

Nel futuro immaginato dagli autori, Bart è un cinquantenne divorziato, Lisa è diventata una dirigente della NBA, Maggie una cantante affermata, e Homer vive in una casa di riposo improvvisata, gestita dal figlio stesso. Marge, invece, aleggia come un’assenza che pesa. Non c’è una scena di funerale, ma tutti parlano di lei al passato. Lisa le dedica parole dolcissime, Maggie un brano struggente, e Homer conserva gelosamente i suoi vecchi messaggi vocali. A suggellare il tutto, una scena finale in cui Marge appare su una nuvola, sorridente accanto al suo sposo celestiale: la sua cotta giovanile Ringo Starr. Sulla sua lapide si legge: "Amata moglie, madre e speziatrice di costolette di maiale".

La reazione dei fan e la (mezza) smentita dello showrunner

Internet, ovviamente, è esploso. Ma a placare l’ondata di panico ci ha pensato Matt Selman, storico showrunner della serie. Su X ha scritto: “Se Marge fosse davvero morta, Homer avrebbe detto qualcosa”. Una frase sibillina, certo, ma che ci invita a ricordare come I Simpson abbiano sempre giocato con le linee temporali, creando futuri ipotetici, versioni alternative, e realtà parallele dove ogni evento può accadere… senza che abbia conseguenze dirette sul presente. Quindi no, non è una bufala: Marge morirà davvero, ma solo tra 35 anni. C’è tutto il tempo del mondo per godersi la mamma più iconica della TV.

Marge resterà nella serie per almeno qualche altro decennio

La verità è che I Simpson sono più vivi che mai. La serie è già stata rinnovata per la 37esima e la 38esima stagione, e nessuno ha intenzione di mettere la parola “fine” alle avventure della famiglia gialla più longeva della televisione. La scena di Marge sulla nuvola potrebbe essere letta come un bellissimo omaggio all’eredità affettiva che ogni madre lascia ai propri figli. O anche solo un assaggio di un futuro ancora molto lontano. Nel presente, Marge resta saldamente al suo posto, sul divano di casa Simpson, con ancora un sacco di stagioni davanti. E quando tra 35 anni arriverà davvero il momento di dirle addio, saremo pronti. Ma oggi non è quel giorno.