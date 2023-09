Fendi progetta una collaborazione con uno stilista esclusivo Secondo la stampa internazionale Kim Jones, direttore creativo della Maison romana, avrebbe in progetto una partnership con Stefano Pilati. Chi è il designer italiano pronto a lavorare con il brand.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Fendi Autunno/Inverno 2023–24

Stefano Pilati è sulla cresta dell'onda. Dopo il cameo sulla passerella della sfilata di debutto di Pharrell Williams per il menswear Louis Vuitton, sembra che l'ex creativo di Saint Laurent e Zegna inizierà una nuova avventura all'interno di un'altra Maison di Lvmh. Secondo la stampa internazionale lo stilista italiano avrebbe in programma una collaborazione con Kim Jones, designer del womenswear di Fendi. Secondo quanto riportato dal WWD sarebbe stato proprio il direttore creativo della Casa di moda romana a volerlo a fianco a sé per una nuova collezione che, sulla base delle indiscrezioni trapelate, dovrebbe essere svelata a novembre. Al momento il brand non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Stefano Pilati sfila allo show di Louis Vuitton

Le collaborazioni di Kim Jones

Kim Jones non è nuovo alle partnership con altri mostri sacri della moda. Il direttore creativo di Fendi in passato ha chiamato Donatella Versace a collaborare con lui, svelando nel settembre 2021 la collezione in co-branding "Fendace", un incontro che fonde l'heritage dei due marchi. Ma quella con la Maison della Medusa non è l'unica squadra ad aver fatto breccia nel cuore degli amanti della moda, tra le collaborazioni di Kim Jones si contano anche quella con Marc Jacobs per la passerella dedicata al 25° anniversario della Fendi Baguette e quella con Stephen Jones per i cappelli di Dior Homme (altra label di cui lo stilista è alla direzione creativa).

Il rapper French Montana indossa una creazione Fendace nel 2022

La rinnovata popolarità di Stefano Pilati

Se lo stilista italiano rimane nel cuore degli appassionati del mondo fashion, che ancora ricordano le sue creazioni da Saint Laurent, ora è tornato sotto i riflettori dopo alcune apparizioni pubbliche nel corso dell'ultimo anno. Dallo show di Pharrell Williams al front row alla sfilata di Dior Uomo, il creativo ha anche posato per un servizio di Magliano e Anonymous club, il nuovo progetto curato da Shayne Oliver.

Stefano Pilati alla siflata di Dior Primavera/Estate 2019

Classe 1965, Pilati ha iniziato la sua carriera con un mentore d'eccezione, Nino Cerruti, per poi continuare all'interno di brand come Giorgio Armani, Prada e Miu Miu. Passa a Saint Laurent nel 2000 quando la direzione creativa era stata affidata a Tom Ford e ne diventa il braccio destro, succedendogli quattro anni dopo. Entra in Zegna nel 2012 con l'obiettivo di rilanciare il marchio, l'avventura è un successo e lo stilista ci si dedica con passione fino al 2017, quando decide di lanciare il suo brand personale Random Identities. Ora Stefano Pilati è seguitissimo sui social, grazie alla sua proverbiale eleganze che fonde elementi caratteristici del guardaroba maschile e femminile.