Chi è la stilista che ha rivoluzionato il modo di vestire delle spose Oggi sull'altare siamo abituati a vedere spose con meravigliosi abiti scollati, con drappeggi, corsetti e dettagli iper sensuali, ma chi è la stilista che ha rivoluzionato le tradizionali regole del settore bridal?

A cura di Valeria Paglionico

Vivienne Westwood

Il giorno del matrimonio è uno dei più importanti e attesi nella vita di una coppia ed è per questo che si organizza tutto per mesi pur di renderlo perfetto. Uno dei dettagli più difficili da scegliere? L'abito da sposa, che di sicuro rimarrà nella memoria sia dei festeggiati che degli invitati. Oggi sull'altare siamo abituati a vedere pizzi, drappeggi, corsetti, ma in quanti sanno chi è stata la stilista che ha portato questa rivoluzione rock all'interno del settore bridal? Si tratta di Vivienne Westwood, nota anche come la "sacerdotessa del punk", che ha cambiato per sempre il modo di vestirsi delle spose contemporanee.

Gli abiti da sposa di Vivienne Westwood

Scomparsa nel 2022, Vivienne Westwood viene considerata ancora oggi una delle stiliste più rivoluzionarie della storia della moda. Associata al settore bridal grazie ai suoi anti-convenzionali abiti da sposa, ha avuto il merito di aver dato vita a un'estetica bridal in total contrasto con la tradizione.

Vivienne Westwood

Chi, ad esempio, non ricorda il meraviglioso vestito bianco indossato da Carrie Bradshaw per il matrimonio "mancato" con Mr. Big? A firmarlo fu proprio la stilista britannica, i cui modelli hanno a lungo dominato le tendenze del settore. Tra drappeggi, corsetti, asimmetrie e volumi extra, riescono a valorizzare la figura, il tutto senza rinunciare all'iconica estetica punk e sovversiva che ha sempre contraddistinto la designer.

Carrie Bradshaw in Vivienne Westwood

Vivienne Westwood, la stilista bridal immortale

Miley Cyrus, Dita von Teese, Lorraine Pascale: questo sono solo alcune delle star che hanno indossato un abito di Vivienne Westwood per il loro matrimonio, distinguendosi per glamour e personalità. Per quale motivo i suoi vestiti bianchi piacciono tanto ancora oggi? Rappresentano la 100% le donne, la loro forza, il loro potere, il loro coraggio: le spose vestite Vivienne Westwood non vogliono essere delle principessa ma delle eroine moderne. Le collezioni bridal della stilista sono sempre state un pot-pourri di passato, presente e futuro, hanno fuso i classici maxi dress di tulle e pizzo con giacche, camicie e pantaloni eleganti, diventando un vero e proprio simbolo di innovazione. Uno stile rivoluzionario e punk ma allo stesso tempo elegante e glamour: gli abiti bianchi di Vivienne Westwood sono destinati a essere immortali.

Vivienne Westwood