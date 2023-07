Mike Maignan diventa modello e stilista: il portiere del Milan è il nuovo volto di Missoni Mike Maignan, portiere del Milan, ha debuttato come modello e stilista. In collaborazione con Missoni ha realizzato un’esclusiva collezione sportwear: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Sempre più spesso il mondo della moda e quello dello sport collaborano per delle partnership esclusive che riescono ad avvicinare universi opposti, trasformando gli atleti in veri e propri divi. L'ultimo ad aver debuttato nel fashion system è stato Mike Maignan, portiere dell'AC Milan e della nazionale francese di calcio, diventato modello e stilista per Missoni: ecco le foto realizzate per il lancio della capsule collection realizzata a quattro mani col calciatore.

Missoni lancia la linea sportwear

Missoni ha presentato la sua nuova capsule collection sportwear, sottolinando il profondo legame della Maison con il mondo dello sport, visto che il fondatore Ottavio Missoni divenne famoso per la sua carriera agonistica e olimpica. L'esclusiva linea è caratterizzata da una selezione di prodotti che rivisitano il mondo del tempo libero, il tutto senza rinunciare ai codici estetici simbolo del brand.

Mike Maignan X Missoni

T-shirt monocromatiche col maxi logo sul petto, tute acetate con le righe a zig-zag colorate, modelli bicolor che a primo impatto sembrano essere in lurex: sport e glamour possono convivere e dare vita a degli outfit casual ma allo stesso tempo trendy perfetti per ogni situazione.

Mike Maignan X Missoni

Mike Maignan e la collaborazione con Missoni

Il dettaglio che rende la collezione ancora più esclusiva è che Mike Maignan, portiere dell'AC Milan e della nazionale francese di calcio, l'ha firmata personalmente in collaborazione con Missoni. Il risultato? I capi raccontano le infinite sfumature di un uno sportwear esclusivo che celebra personalità e passione, nonché i valori chiave della Maison. Si tratta di una fusione tra tradizione sportiva e dinamismo creativo, caratteristiche che si ritrovano anche nella grinta e nell'agilità del campione francese. Mike è diventato inoltre anche modello, posando elegante e sofisticato con le tute colorate della collezione, da quelle in lurex a quelle con le iconiche stampe geometriche, fino ad arrivare alle t-shirt logate.