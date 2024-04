Uniqlo inaugura il nuovo store a Milano: come ricevere in regalo la colazione e l’iconica Moon bag

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Al punto vendita milanese di Uniqlo già presente in piazza Cordusio se ne sta per aggiungere un altro. Lo store inaugurerà il 2 maggio in piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova, raddoppiando dunque la presenza nel capoluogo lombardo. In totale, al momento il brand conta più di 3500 negozi distribuiti tra Giappone, Asia, Europa e Nord America. Risale invece al mese scorso l'inaugurazione del negozio in via del Corso a Roma, all'interno della galleria Alberto Sordi, in pieno centro (il primo nella capitale). Il punto vendita Uniqlo in Gae Aulenti diventerà quindi il terzo negozio d'Italia. Lo store si sviluppa al piano interrato con accesso dalla piazza, attraverso una Entrance Box in vetro realizzata dallo studio di architettura Piuarch, dalla forma curvilinea con linee dolci e smussate.

Uniqlo festeggia l'apertura

Un evento come l'apertura di un nuovo punto vendita va festeggiata. Uniqlo, per celebrare l'inaugurazione del secondo negozio milanese, ha quindi pensato a una serie di iniziative. Lo store aprirà le porte al pubblico alle ore 10:00. Ai clienti in fila verrà offerta una colazione a passaggio, un menu che mixa la cultura giapponese e quella italiana. Troveranno quindi posto dorayaki ai gusti cioccolato e matcha, tè verde giapponese, ma anche cornetti e caffè, immancabili nella nostra tradizione quando si tratta del primo pasto della giornata. Non è tutto: per i clienti che visiteranno il negozio è prevista la possibilità di ricevere regali esclusivi e promozioni speciali, così da concedersi un'esperienza di shopping particolarmente piacevole. Infine, i primi 100 clienti che effettueranno un acquisto online tramite Click and Collect, riceveranno in regalo una tazza logata e un paio di calzini colorati.

Gift anche per tutti i clienti che faranno acquisti il 2 maggio. Presentando l'app del brand in cassa, ci saranno diverse sorprese. I primi 100 scontrini da 50 euro riceveranno in regalo una tazza. I primi 100 scontrini da 100 euro avranno in aggiunta anche un biglietto gratuito per visitare mostra Japanese Design – The Origin of Simplicity: l'esposizione è aperta presso l’ADI Design Museum. Infine, per i primi 100 clienti che effettueranno un acquisto di almeno 150 euro, in regalo la tazza, l'iconica Moon bag (la borsa più desiderata del momento) e un paio di calzini colorati.