Quando apre Uniqlo a Roma nella galleria Alberto Sordi: annunciata la data dell'inaugurazione Il primo negozio romano del marchio giapponese Uniqlo aprirà a Roma il prossimo 18 aprile 2024 all'interno della Galleria Alberto Sordi, nel centro storico della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Il primo negozio del marchio Uniqlo aprirà a Roma fra poco più di un mese. Il nuovo store, che si sviluppa su tre piani, sarà inaugurato all'interno della Galleria Alberto Sordi, nel cuore del centro storico della Capitale, giovedì 18 aprile 2024. Lo ha annunciato l'azienda, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Il giorno dell'inaugurazione saranno offerti cornetti e cappuccini ai visitatori. Si tratta del secondo negozio aperto in Italia dopo quello inaugurato cinque anni fa a Milano.

Quando è prevista l'inaugurazione del nuovo negozio Uniqlo a Roma

L'inaugurazione del nuovo punto vendita Uniqlo, il primo a Roma, è prevista giovedì 18 aprile 2024. Nella mattinata del 18 aprile, ha spiegato l'azienda, "distribuiremo cappuccino e cornetto a chi ci verrà a trovare e ci saranno anche dei gadget e molte altre sorprese".

La superficie dello store che si trova all'interno della galleria Alberto Sordi, appena restaurata, è di oltre 1.300 metri quadrati e si sviluppa su tre piani. Ospiterà le collezioni uomo, donna e bambino del famoso brand giapponese.

La storia di Uniqlo, il famoso brand giapponese

Uniqlo è un marchio di abbigliamento giapponese, presente in Giappone con 800 punti vendita, in Cina con 900 punti vendita e in Europa con circa 70. Nel 2019 è stato aperto a Milano il primo store del marchio in piazza Cordusio ed è prevista l'apertura di una seconda filiale milanese in piazza Gale Aulenti.

Uniqlo, che disegna e produce abbigliamento casual a costi contenuti, ha inaugurato il suo primo negozio nel giugno del 1984. Il marchio, si legge sul sito ufficiale, "ha goduto (e continua a godere) di una costante ed eccezionale crescita, poiché offre ai suoi clienti un abbigliamento casual di alta qualità – per donna, uomo e bambino – a un prezzo conveniente".

Gli altri negozi che apriranno nella Galleria Alberto Sordi di Roma

Nel corso dei prossimi mesi è prevista l'apertura di altri negozi all'interno della Galleria Alberto Sordi di Roma: ci saranno per esempio il negozio di giocattoli Hamleys, la pasticceria di Iginio Massari, la libreria Mondadori Bookstore, Havaianas, il famoso marchio di infradito, l'Antica Focacceria San Francesco e Rossopomodoro.