video suggerito

Stop ai servizi online anagrafici di Roma da oggi: quando saranno ripristinati dopo il guasto Stop a carte d’identità, certificati e servizi anagrafici online di Roma fino a lunedì 15 aprile 2024: il provvedimento è stato preso per consentire la risoluzione di un guasto tecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carte di identità, certificati e servizi online ko: questa la situazione dopo un guasto informatico al Comune di Roma. Da tempo alcuni utenti e cittadini lamentavano dei difetti del servizio. Così il Campidoglio ha scelto di correre ai ripari e aggiustare tutto ciò che non funziona. Per farlo, però, è costretto a chiudere tutti i servizi dell'ufficio anagrafico per quattro giorni, dalle ore 15 di venerdì 12 aprile fino alle 8 di lunedì 15 aprile.

Fino a quando saranno chiusi i servizi anagrafici online a Roma

A comunicare la chiusura del servizio, un la stessa Roma capitale nel suo portale. A disporre lo stop, il Dipartimento Trasformazione Digitale. "Fermo tecnico-operativo per l’intero sistema informatico dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale e servizi online dalle ore 15 di venerdì 12 aprile fino alla riapertura degli uffici, alle 8 di lunedì 15 aprile".

Proprio per consentire le operazioni tecniche necessarie al ripristino e al corretto funzionamento del servizio non sono stati programmati Open day nel fine settimana per il rilascio delle CIE, né negli ex Punti di Informazione Turistica, né presso i singoli Municipi.

L'obiettivo dell'interruzione dei servizi anagrafici

Come sottolineato dal Campidoglio il provvedimento è stato preso per ripristinare il "corretto funzionamento della piattaforma informatica in uso attualmente" dopo " alcune criticità operative riscontrate". In questi giorni è necessario fermare ogni servizio per consentire la migrazione dei dati su un altro database: dopo queste operazioni i servizi potranno riprendere regolarmente.

Nel portale, inoltre, viene sottolineato che, nel frattempo, i servizi indifferibili "quali le denunce di nascita, di morte e i matrimoni programmati presso la Sala Rossa del Campidoglio, il complesso Vignola Mattei e le singole Sale Municipali, sono state indicate le modalità operative di predisposizione degli atti".