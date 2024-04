video suggerito

Spari in strada a Sezze davanti ad un bar: colpita per errore una ragazza, trasportata in ospedale Era seduta al tavolo del bar ed è stata colpita da un colpo di arma da fuoco, partito durante una lite finita in rissa. I fatti sono avvenuti a Sezze, trasportata d’urgenza in ospedale una ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si trovava seduta ad un tavolo del bar con degli amici sabato sera, quando è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco per rimbalzo. È successo ieri sera, sabato 27 aprile, a Sezze, in provincia di Latina ad una ventina di minuti dal capoluogo di provincia. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagni di Latina.

La sparatoria a Sezze

Secondo quanto emerge dalle prime informazioni raccolte, prima dello sparo è scoppiata una rissa fra due gruppi di ragazzi. Uno di loro ha estratto una pistola e ha sparato. È successo nella zona Ferro di Cavallo, davanti ad un bar, verso l'una della notte. Non si conoscono ancora le cause per cui i due gruppi si sono azzuffati. Quello che si può dire con certezza è che la lite è presto degenerata: dopo i primi pugni, quando la situazione sembrava essersi tranquillizzata, è partito lo sparo.

Il colpo ha raggiunto la ragazza che si trovava seduta ad un altro tavolino del bar, raggiunta per errore e che era completamente estranea a quello che stava succedendo.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi: gli operatori del 118 hanno raggiunto subito il luogo dello sparo e hanno trasportato la ragazza in ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina. Lì è stata sottoposta ad una prima operazione e le è stato estratto il proiettile, che le si era conficcato nel piede, all'altezza della caviglia.

I carabinieri sono rimasti nei pressi del bar e hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti. Ora stanno cercando di rintracciare i due gruppi: sembra che a sparare sia stato un giovane albanese. Spetta ai militari adesso ricostruire l'accaduto e chiarire l'esatta dinamica dell'evento.

La reazione del sindaco

Su quanto avvenuto si è espresso il sindaco del comune pontino, Lidano Lucidi. "Sono in strettissimo contatto con le forze dell'ordine – ha scritto in una nota sui social – Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze alla ragazza e alla sua famiglia oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell'ordine che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente".