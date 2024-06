video suggerito

Auto fuori controllo esce fuori strada: 5 ragazzi feriti, uno gravissimo elitrasportato a Roma Sul posto intervenute 4 ambulanze e l’elisoccorso per il ferito più grave. Indagano i carabinieri della compagnia di Civita Castellana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

421 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un terribile incedente è avvenuto nella stanotte, fra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024, in Tuscia, lungo la via Nepesina, all'altezza di Civita Castella. Un'automobile in cui viaggiavano 5 giovani ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada: le cinque persone a bordo sono rimaste ferite. Una di loro è stata sbalzata fuori strada dopo l'urto. È lui quello che ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato a Roma in eliambulanza.

L'incidente lungo la via Nepesina: cosa è successo

Stava viaggiando lungo la via Nepesina, quando ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. A bordo del veicolo cinque giovani. Uno di loro, dopo lo schianto fuori strada, è stato sbalzato all'esterno della macchina: è quello che si trova in condizioni più gravi.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi. Fra i primi ad arrivare i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con tre pattuglie e si sono immediatamente messi al lavoro per svolgere i rilievi. Oltre a loro, anche i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con quattro ambulanze e, non appena richiesto il suo intervento, anche l'elisoccorso.

Leggi anche Auto travolge i tavolini esterni di un ristorante pieno di clienti e fugge via: ferita una bimba di 5 anni

Come stanno i cinque giovani rimasti feriti

Nel terribile incidente di questa notte sono rimaste ferite, come anticipato, cinque persone. Il ragazzo che si trovava al volante dell'automobile è stato soccorso e portato d'urgenza all'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Altri tre di loro, invece, sono stati accolti nelle strutture sanitarie del viterbese: una ragazza è stata trasferita all'ospedale Belcolle di Viterbo e un ragazzo e una ragazza in quello di Civita Castellana. Per il ragazzo sbalzato dall'automobile che si trova nelle condizion i più gravi, invece, è stato attivato l'elisoccorso: è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma.