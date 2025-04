Auto finisce fuori strada nel Viterbese: grave un passeggero dell’auto, elitrasportato a Roma

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Incidente nel Viterbese, in zona Montalto di Castro, sul litorale nord della regione Lazio. Un'automobile stava procedendo lungo la strada, in strada della Macchia, a Montalto di Castro, in zona Murelle quando è finita fuori strada e si è ribaltata. All'interno del mezzo si trovavano due persone, rimaste ferite nell'impatto.

L'incidente a Montalto di Castro di questa mattina

Il sinistro è avvenuto nel corso della mattina di oggi, venerdì 11 aprile 2025, in zona Murelle, a Montalto di Castro, in strada della Macchia. L'automobile, secondo quanto riportato dalla testata locale Tuscia Web.eu, è finita fuori strada e si è ribaltata. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che la macchina uscisse fuori strada e si ribaltasse in mezzo alla vegetazione a bordo strada.

Sul luogo in cui è avvenuto l'incidente, per prestare i primi soccorsi e svolgere i rilievi per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto, sono arrivati prontamente i carabinieri. Oltre a loro, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, precipitatisi verso le persone rimaste ferite in auto, sono stati costretti a chiedere l'intervento dell'eliambulanza.

Come stanno le persone rimaste ferite nell'incidente

Così, nelle stesse ore in cui un elisoccorso si alzava per raggiungere l'incidente in autostrada fra Roma e Frosinone, a diversi chilometri di distanza, un altro arrivava a Montalto di Castro, per prestare aiuto alle persone rimaste ferite in quello che sembra essere e che potrebbe effettivamente rivelarsi, un incidente autonomo.

Dopo che l'automobile si è ribaltata, i due passeggeri a bordo della vettura sono rimasti feriti. Une persona fra le due coinvolte avrebbe riportato un importante trauma cranico. Per questa ragione è stato necessario allertare immediatamente l'eliambulanza che ha preso in carico il passeggero ferito e lo ha elitrasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Secondo le informazioni emerse fino ad ora, non rischia la vita, fortunatamente.