Terribile incidente in autostrada A1 fra due camion e tre auto: strada chiusa tra Roma e Frosinone Maxi incidente fra due camion e tra automobili sull'A1, nel tratto che collega Roma a Frosinone: la strada è chiusa, diversi i feriti. Sul posto arriva l'elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Maxi schianto lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto laziale, fra Roma e Frosinone. A scontrarsi sono stati diversi mezzi: due camion e tre automobili, per ragioni ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, arrivati anche con l'eliambulanza per trasportare in ospedale i feriti che hanno riportato le lesioni più critiche, per prestare loro le prime cure.

L'incidente è avvenuto al chilometro 603 dell'Autostrada A1, nel tratto fra Anagni e Colleferro. La strada è stata chiusa e in direzione Roma si è presto sviluppata una coda di sei chilometri come mostra, parzialmente, la foto in apertura, ripresa da una delle telecamere fra le più vicine al luogo dell'incidente.

La coda in autostrada fra Roma e Frosinone

Dopo lo schianto, nel tratto compreso tra i caselli di Ferentino e di Colleferro sulla carreggiata in direzione Roma, si è sviluppata una lunga fila, che attualmente, come riporta Autostrade, ha raggiunto i 6 chilometri. Sulla carreggiata opposta, in direzione Napoli, poco dopo l'incidente si era sviluppata una coda di 4 chilometri per i curiosi. Chi viaggia in direzione Roma adesso è costretto a prendere l'uscita obbligatoria è a Ferentino.

La coda dopo l'incidente in A1.

L'arrivo dei soccorsi in autostrada

Sul posto, come anticipato, sono arrivati immediatamente i soccorsi. A gestire la viabilità e a svolgere i primi rilievi per il maxi incidente che ha coinvolto cinque veicoli, sono stati chiamati gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone che si trovano ancora sul luogo e che, come da prassi, hanno posto sotto sequestro i mezzi coinvolti nel grande sinistro avvenuto in autostrada.

Oltre a loro, come anticipato, anche gli operatori del personale medico del 118 che hanno preso subito in cura le persone ferite più lievemente nello scontro. Allertato, poi prontamente arrivato in autostrada, l'elisoccorso che si è occupato di caricare e trasferire quelli che in condizioni più critiche, per assicurare che potessero arrivare nel minor tempo possibile al pronto soccorso dell'ospedale ed essere sottoposti alle cure necessarie. Una persona, fra quelle ferite, risulterebbe grave.

Tratto di A1 chiuso: quale uscita prendere verso Roma

Prontamente sul posto, anche il personale di Autostrade per l'Italia che sta monitorando la situazione: chiuso il tratto di autostrada. "L'entrata consigliata verso Roma è Colleferro. L'uscita consigliata provenendo da Napoli è Ferentino", hanno scritto nel sito ufficiale.

