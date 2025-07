video suggerito

Terribile incidente in autostrada: schianto contro guardrail, vigili estraggono una donna dall'abitacolo Terribile schianto in autostrada A1 in direzione Firenze, auto si schianta contro il guardrail: i vigili del fuoco estraggono una donna dalle lamiere e la salvano.

A cura di Beatrice Tominic

L’incidente in autostrada A1 verso Firenze.

Paura in autostrada A1 in direzione Firenze, dove si è verificato un terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio 2025. Lo schianto è avvenuto verso le ore 14, quando un'automobile è finita contro il guard rail. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere della macchina una donna che si trovava alla guida.

L'incidente lungo l'autostrada A1 verso Firenze

Lo schianto è avvenuto all'ora di pranzo, lungo l'autostrada A1, in direzione Firenze. Il terribile incidente si è verificato al chilometro 570 dell'autostrada dove, non appena scattato l'allarme, sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco di Palestrina.

Una volta raggiunto il luogo dell'incidente la donna che si trovava al volante dell'automobile è stata estratta dalle lamiere. Si trovava in condizioni gravi dopo il violento impatto con il guard rail che, come dimostra la foto in apertura di articolo, ha distrutto completamente la vettura nella parte anteriore, dove si è accartocciata su se stessa.

La dinamica dell'incidente e l'arrivo dei soccorsi

La dinamica del terribile schianto non è ancora chiara: al momento le cause che hanno portato al terribile incidente restano imprecisate. Potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo. Nel frattempo, sono in corso i rilievi per cercare di ricostruire l'accaduto.

Oltre ai vigili del fuoco, sono presto arrivati anche gli altri soccorritori. Non appena estratta la donna dalle lamiere, è stata affidata agli operatori del pronto soccorso sanitario Pegaso che l'hanno trasportata d'urgenza a bordo di un elisoccorso diretto verso l'ospedale. La donna è stata trasferita in una struttura sanitaria, dove si trova dopo il grave incidente subito sottoposta all'attenzione di medici e infermieri.

Code e traffico in autostrada

A più di due ore all'incidente, resta una coda di due chilometri in autostrada all'altezza di San Cesareo. Traffico in direzione Napoli, all'altezza del chilometro 567 in direzione Napoli tra il Bivio A1/A24 e il Bivio A1/Diramazione Roma sud per il ripristino dell'incidente.