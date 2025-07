video suggerito

Incidente in autostrada A1 fra Anagni e Frosinone: fila di oltre 8 km in direzione Napoli Traffico lungo l'autostrada A1 per un incidente. Dopo il sinistro si sono sviluppate lunghe code di auto di almeno 8 chilometri in direzione Napoli.

A cura di Beatrice Tominic

La coda in autostrada A1, verso Napoli.

Code lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso fra Anagni e Frosinone per un incidente. Il traffico si è formato poco dopo mezzogiorno, a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 622 dell'autostrada. In breve tempo le automobili, i tir e gli altri veicoli hanno iniziato a restare incolonnati, procedendo a passo d'uomo. Attualmente si registrano circa 8 chilometri di fila in direzione Napoli, dove si transita su una sola corsia.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi, sia sanitari che meccanici, oltre a varie pattuglie della Polizia Stradale della zona e al personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia.

Non è chiaro cosa sia accaduto al chilometro 622, 5. Sul posto le autorità competenti stanno ancora svolgendo tutti i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni non risulterebbero esserci persone rimaste ferite in modo grave.

La conseguenze maggiori, invece, sembrano essere proprio quelle sulla viabilità, con code chilometriche nel tratto del Frusinate, fra Anagni e Frosinone. Nelle ore successive all'incidente, la situazione ha cominciato a migliorare, ma resta il traffico in direzione Napoli, dove sono ancora in corso i rilievi da parte delle pattuglie della Polizia Stradale e dove stanno intervenendo ancora ora i tecnici di Anas e di Autostrade per l'Italia.

L'avviso di Autostrade per l'Italia

Non appena avuta la notizia dell'incidente, Autostrade per l'Italia ha pubblicato una nota in cui spiega del sinistro avvenuto e delle code che si sono formate a partire dal chilometro 613, per circa otto chilometri nel tratto fra Anagni e Frosinone. "L'entrata consigliata verso Napoli è quella di Frosinone, l'uscita consigliata per chi viene da Roma, invece, è Anagni".