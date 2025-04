video suggerito

Finisce fuori strada sull’Appia e lo trovano ore dopo: soccorso con l’eliambulanza, è grave È grave un 34enne rimasto ferito in un incidente sull’Appia a Latina. Finito fuori strada di notte e trovato al mattino, è stato soccorso con l’eliambulanza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un trasporto d'urgenza in ospedale con un sospetto trauma cranico commotivo. Tragedia sfiorata per un trentaquattrenne rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua auto sulla strada statale Appia in zona Tor Tre Ponti a Latina. È successo nella notte di oggi, venerdì 18 aprile. Per l'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato in ospedale.

Sbanda con l'auto e finisce fuori strada

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto era notte, il trentaquattrenne stava transitando lungo la strada statale Appia quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida della sua Doblò Fiat, ha sbandato ed è finito fuori strada all’altezza del chilometro 67,7. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno notato la macchina solo alcune ore dopo l'incidente, perché era nascosta dalla vegetazione. Il conducente, che viaggiava da solo, era svenuto.

Indagini sull'incidente

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Date le condizioni di salute del ferito, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Da quanto sia apprende le condizioni del ferito sono serie e si sospetta un trauma cranico commotivo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per gestire la viabilità. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero dunque coinvolti altri veicoli. Sul posto anche il personale di Anas.