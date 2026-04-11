Ai domiciliari scende in strada a Ostia per aggredire la troupe di Fuori dal Coro: portato in carcere

Claudio Maierini, 63 anni, ha aggredito in strada la troupe di Fuori dal Coro mentre realizzava un servizio a Ostia sugli affitti. L’uomo è stato portato a Rebibbia.

Claudio Maierini, l'uomo che nello scorso mese di marzo ha aggredito la troupe di Fuori dal Coro durante un servizio sugli affitti non pagati, è stato portato in carcere. L'operazione è stata condotta questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato di Ostia: Maierini, che dal 2024 stava scontando una pena ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, non si sarebbe dovuto trovare in strada. L'Autorità giudiziaria, visto il comportamento incompatibile con la detenzione domiciliare, ha annullato la misura e disposto il trasferimento in carcere. Ora Maierini si trova a Rebibbia.

L'episodio si è verificato lo scorso marzo a Ostia, durante un servizio del programma Fuori dal Coro. La giornalista e la sua troupe stavano realizzando un servizio sugli affitti non pagati sul litorale romano, partendo dalla denuncia di un proprietario che da due anni non percepisce il canone dell’appartamento. Trovati gli inquilini, un anziano signore e suo figlio, sono stati aggrediti verbalmente prima che il 63enne tentasse anche di investirli con la macchina.

Il comportamento dell'uomo, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine con un lungo passato criminale, trasmesso in televisione e visto da milioni di persone, ha attirato l'attenzione degli agenti del X Distretto Lido, che hanno subito informato il magistrato di sorveglianza. Data la condotta violenta, è stato giudicato incompatibile il regime di detenzione domiciliare e disposto il trasferimento in carcere. Maierini, questa mattina, è stato quindi trasferito nel carcere di Rebibbia, dove continuerà a scontare la sua pena.