Incidente la sera di Pasquetta, giovane si ribalta con l’auto e si schianta contro un muro: è grave

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri sera tardi in via del Crocifisso a Borgo Piave, in provincia di Latina. Un ragazzo è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della propria auto, uscendo di strada e ribaltandosi diverse volte prima di sbattere contro un muro. Il giovane, le cui condizioni sono molto serie, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è ancora ricoverato in condizioni critiche. Sul posto, per indagare sulle cause dell'incidente, i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dall'abitacolo dell'auto.

Secondo quanto emerso, quanto avvenuto nella notte dopo la Pasquetta è stato un incidente autonomo, non sono quindi rimasti coinvolti altri veicoli. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo stava guidando su via del Crocifisso quando ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente fuori strada. La macchina si è accartocciata imprigionandolo all'interno, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere. Quando i soccorritori del 118 hanno visto la gravità delle ferite, hanno disposto l'immediato trasferimento in ospedale in codice rosso. Quando è stato estratto dall'auto, il ragazzo era svenuto e finora non ha ripreso conoscenza.

Cosa sia successo e come mai il giovane ha perso il controllo della macchina, non è chiaro. Forse un colpo di sonno, una distrazione o un malore alla base dell'incidente, ma ulteriori informazioni potranno essere note solo nelle prossime ore, in seguito agli accertamenti condotti dagli investigatori, che stanno indagando sulla dinamica sin da ieri sera.