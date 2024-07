Picchia l’ex in strada a Piazza Bologna davanti ai figli: a salvarla il marito

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Ha aggredito l'ex compagna picchiandola in via Stamira a Piazza Bologna davanti ai figli minorenni. A salvarla è stato l'attuale marito di lei, un magistrato della Suprema Corte di Cassazione. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, domenica 7 luglio, intorno alle ore 9.30, vittima una quarantenne. Tutti e due i coniugi dopo l'aggressione sono dovuti ricorrere a cure mediche in ospedale, lei con una prognosi di trenta giorni, per le contusioni al volto e al corpo.

La donna ha denunciato l'ex nella caserma dei carabinieri di Talenti, non era la prima volta che lui ha avuto atteggiamenti violenti. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza contro una donna, l'ultimo gravissimo caso a Roma si è consumato giovedì scorso 4 luglio, quando Gianluca Molinaro ha ucciso a colpi di fucile l'ex compagna fisioterapista Manuela Petrangeli, cinqunt'anni, con la quale aveva avuto un figlio, la loro relazione era finita da tre anni.

L'aggressione in strada davanti agli occhi dei figli

Come riporta Il Messaggero al momento in cui è avvenuta l'aggressione la donna era in strada ed era andata a prendere i suoi due figli di nove e dodici anni dal loro padre, perché sarebbero dovuti partire per le vacanze estive. L'ex l'ha raggiunta e tra i due è iniziata una lite per il rinnovo del passaporto della figlia femmina. Lui ha iniziato prima ad insultarla e poi a colpirla, a mettere fine all'aggressione è stato il marito di lei.

Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di residenti e passanti, che si sono domandati cosa fosse accaduto, ipotizzando uno scippo. È stata la donna stessa a rendere noto quanto successo in un gruppo Facebook di quartiere: "Non è stato uno scippo. Sono stata aggredita dal mio ex compagno che mi ha picchiato davanti ai nostri figli. Ha picchiato me e poi mio marito. Ora siamo al pronto soccorso". Marito e moglie sono finiti in ospedale, anche lui è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.