Gli gettano rifiuti fuori casa: esasperato chiama i vigili e scopre che lo 'zozzone' è il padre Un uomo esasperato ha chiamato i vigili urbani per denunciare uno sconosciuto che continuava a gettare rifiuti in strada davanti la sua abitazione. Ha poi scoperto che si trattava del padre.

A cura di Natascia Grbic

Ha chiamato i vigili urbani per denunciare un incivile che lasciava continuamente bustoni di immondizia fuori i cassonetti che si trovavano davanti la sua abitazione. Un cittadino esasperato però, non pensava che la persona colpevole di questo gesto fosse in realtà a lui ben nota: il padre. Attimi di sgomento sono seguiti quando gli agenti della Polizia Locale gli hanno mostrato la foto dell'uomo che gettava i rifiuti in mezzo alla strada. Dopo la sorpresa però, è arrivata la multa: il padre del cittadino arrabbiato ha dovuto pagare una sanzione salata per abbandono illecito di rifiuti.

L'episodio, riportato da Il Corriere della Sera, è avvenuto ad Ardea, alle porte di Roma. Un uomo, esasperato dai rifiuti che gli si continuavano ad accumulare davanti casa, ha deciso di chiamare la Polizia Locale. Ha chiesto ai vigili di aiutarlo a identificare chi gettava l'immondizia in strada, in modo da multarlo e fargli passare la voglia. Presto fatto: grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate proprio tra i rifiuti per beccare chi li lasciava in strada, gli agenti hanno beccato il responsabile. Con la foto in mano, sono poi andati dal cittadino per mostrargliela. E lui è rimasto di sasso nel riconoscere il padre.

L'uomo non aveva la minima idea di quello che faceva il genitore. Né è chiaro perché quest'ultimo continuava a sporcare proprio davanti casa del figlio. Fatto sta che all'uomo è arrivata una multa bella salata per abbandono illecito di rifiuti. Si tratta di una sanzione che parte da un minimo di mille euro ma che, nei casi più gravi, può arrivare anche a somme che si aggirano sui 10mila euro.