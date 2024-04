video suggerito

La ragazza ferita per sbaglio da un proiettile a Sezze: "Ho visto la pistola, poi ho sentito il dolore" La ragazza ferita per sbaglio da un proiettile a Sezze è ora ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Guarirà in non meno di trenta giorni.

A cura di Natascia Grbic

Era insieme al suo fidanzato. Una serata come tante, che per poco però non finiva in tragedia. Martina è la ragazza di vent'anni che sabato sera è stata colpita per sbaglio da un proiettile sparato a Sezze. Ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, non è fortunatamente in pericolo di vita: la pallottola le si è conficcata nel piede, e non ha raggiunto punti vitali. La paura, però, c'è stata.

Intervistata da Il Messaggero, Martina ha raccontato quei momenti concitati. Quella sera alcune persone si erano picchiate poco distante dal bar in cui la giovane, che studia a Roma, si trovava con il suo fidanzato. "Sapevamo che alcune persone si erano picchiate poco distante dal bar dove ci trovavamo noi, ma non avevamo capito bene il perché. Era una cosa tra di loro, in un’altra via. Si erano lanciati bottiglie e pietre, ma poi si erano allontanati tutti", ha spiegato. "Circa quaranta minuti più tardi io e il mio fidanzato ci stavamo alzando per uscire e andare via. Siamo usciti e il mio ragazzo ha visto arrivare un tizio e mi ha detto torniamo dentro".

Tornare dentro però, non era possibile. Il locale stava chiudendo, e i due sono dovuti tornare in strada. Una volta fuori dal bar, hanno visto uno degli uomini che poco prima avevano partecipato alla rissa. Si muoveva come se stesse cercando qualcosa. "Credo che stesse cercando qualcuno, probabilmente uno di quelli coinvolti nella rissa. Ha fermato un tizio, hanno iniziato a parlare, poi, all’improvviso, ha tirato fuori una pistola. Quando quell’uomo si è visto l’arma puntata contro, l’ha spostata con la mano, ma quello ha sparato ed è partito il colpo, che però ha preso me, mentre ero in videochiamata con mia mamma".

Le indagini, affidate ai carabinieri di Latina, sono in corso. Al momento chi ha sparato non è stato ancora rintracciato, anche se i militari avrebbero già un sospettato in mente: si tratta di un uomo con precedenti penali, che dopo la rissa ha fatto perdere le sue tracce.