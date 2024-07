video suggerito

Rapina a volto coperto, con una tuta da sub e armato di pistola una donna poi scappa con il Rolex Ancora un furto di orologi di lusso a Roma: un uomo a volto coperto ha rubato un Rolex ad una 45enne, puntandole contro una pistola: caccia al ladro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Passamontagna mephisto in testa e tuta da sub. Un outfit che si sicuro non passava inosservato. È così che il ladro si è avvicinato alla donna, le ha puntato la pistola e si è fatto consegnare un orologio di lusso, di marca Rolex. È successo in una delle strade che si incrociano con via Cristoforo Colombo, in via Solone, a Casal Palocco, nel quadrante sud ovest della capitale, verso il litorale. Ad essere rapinata del prezioso oggetto una donna di 45 anni diretta verso una palestra della zona.

La rapina a volto coperto e con la tuta da sub

Paura per la quarantacinquenne in via di Solone. I fatti, secondo quanto riportato da Adnkronos, sono avvenuti lo scorso giovedì 11 luglio 2024. La donna aveva appena parcheggiato l'automobile nei pressi di una palestra, quando si è ritrovata davanti l'uomo, che ha attirato subito la sua attenzione. Erano le otto di mattina, il criminale aveva il volto coperto da un passamontagna mephisto in testa. Addosso indossava una tuta da sub. Fra le mani la pistola.

Lui le ha puntato l'arma contro e ha iniziato a minacciarla per farsi consegnare l'orologio prezioso. Una volta ottenuto ciò che voleva, si è immediatamente dato alla fuga con il consistente bottino. La donna, invece, ancora sotto shock, ha raggiunto la stazione dei carabinieri e ha presentato denuncia. Ora spetta ai militari cercare di rintracciare l'autore del colpo.

Furti di Rolex nella capitale

Non si tratta certo del primo furto di orologi Rolex che avviene nella capitale. Appena qualche giorno dopo, a cadere nella morsa dei criminali, anche Vicky Cornell, la moglie di Chris, il cantante degli Audioslave. La donna è stata rapinata, in questo caso, di un orologio dal valore di 50mila euro mentre si trovava in via del Corso: il ladro le ha prima dato un pugno nello stomaco, poi le ha sfilato l'oggetto. Si è vista costretta a chiedere cure mediche. Anche in questo caso alle ricerche stanno lavorando le forze dell'ordine.