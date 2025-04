video suggerito

Esecuzione in strada al Pigneto: un uomo e una donna uccisi con 10 colpi di pistola L’uomo e la donna, di nazionalità cinese, gestiva un’attività commerciale nella zona. L’ombra della criminalità organizzata sul duplice omicidio che sembra una vera e propria esecuzione. È caccia ai killer fuggiti a bordo di uno scooter. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

153 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sembra una vera e propria esecuzione in strada quella avvenuta nel quartiere romano del Pigneto. Sono poco passate le 23.00 di ieri, lunedì 14 aprile, quando un uomo e una donna vengono raggiunti da una pioggia di proiettili su via Prenestina all'altezza del civico 62, proprio sotto la sopraelevata della Tangenziale.

Le vittime sono una coppia di nazionalità cinese, viaggiavano a bordo di bici elettriche: all'arrivo dei soccorsi per loro non c'era più nulla da fare, sono morti sul colpo. L'uomo, 50 anni, era il titolare di un'attività commerciale della zona dove era impiegata anche la compagna, di circa dieci anni più giovane. I due stavano rientrando in casa, in un'abitazione poco più avanti del punto dove sono stasti freddati. Secondo quanto ricostruito gli assassini si sono avvicinati e hanno sparato a bruciapelo mirando alla testa.

È caccia ai killer in fuga su uno scooter

Ora è caccia agli assassini. I killer si sono invece allontanati in tutta fretta a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Sul duplice omicidio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Roma e del Nucleo investigativo. In queste ore sta venendo scandagliata la vita delle vittime in cerca di un movente, sequestrate le immagini di video sorveglianza della zona.

L'ombra della criminalità organizzata sul duplice omicidio

La dinamica del duplice omicidio sembra quella di un regolamento di conti, di una vera e propria esecuzione. In tutto i killer hanno esploso più di dieci colpi di pistola, alcune dei quali alla testa dell'uomo quando era già in terra. Il quartiere, noto alle cronache più per la movida che per gli omicidi, è ora sotto choc.