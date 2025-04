Rapina in banca a Roma, entrano da un buco nel pavimento e armati di pistola svuotano la cassaforte

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

La banca rapinata a Torrino Mezzocammino

Un buco nel pavimento, così sono entrati i ladri che hanno rapinato la Banca di Credito Cooperativo di Roma in via Bartolomeo Cavaceppi 97 in zona Torrino Mezzocammino. Il colpo è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile, quando due malviventi sono entrati furtivamente all'interno dell'istituto di credito armati di pistola e hanno portato via il denaro contenuto nella cassaforte, per una cifra non ancora quantificata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Vitinia e della Compagnia di Ostia, hanno fatto i rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere, che potrebbero aver immortalato i rapinatori.

I rapinatori entrati in banca attraverso un buco nel pavimento

Secondo quanto ricostruito finora i rapinatori si sono fatti largo all'interno della banca attraverso un buco nel pavimento. Erano circa le 10 quando sono entrati nell'istituto di credito e armati di pistola hanno minacciato i dipendenti, puntandogli contro l'arma. Li hanno costretti ad aprire la cassaforte e hanno portato via il denaro che c'era dentro. Non è ancora chiaro di quale cifra si tratti.

Sulla rapina in banca indagano i carabinieri

Il personale della banca appena ha potuto ha dato subito l'allarme, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine e segnalando la rapina. Sul posto arrivati i carabinieri, che oltre a fare i rilievi, ascoltare diverse persone e ad acquisire le immagini delle telecamere, hanno disposto posti di blocco nel quadrante, nel tentativo di intercettare i rapinatori, che non sono stati ancora trovati. Le indagini sono in corso. I militari passeranno al vaglio le riprese nel tentativo di isolare targhe o altri elementi utili a risalire ai rapinatori.