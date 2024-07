video suggerito

Terribile schianto fra auto e moto sulla Nettunense: ferito gravemente ragazzo di 21 anni Un gravissimo incidente fra un'auto e una moto si è verificato sulla Nettunense, fra Aprilia e Anzio la scorsa notte. Soccorso in codice rosso un ventunenne.

A cura di Beatrice Tominic

Schianto nella notte appena passata, fra sabato 20 e domenica 21 luglio 2024, lungo la via Nettunense, fra Aprilia e Anzio. A scontrarsi una moto Ducati e un auto Mercedes, all'altezza del Casello 45. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito e soccorso in codice rosso.

L'impatto fra auto e moto

Lo schianto è stato fortissimo. I due mezzi stavano viaggiando lungo la via Nettunense al confine fra il comune di Aprilia e quello di Anzio, in provincia di latina, quando, poco dopo aver superato il casello 45, si sono scontrati. L'impatto, come riporta l'edizione locale de il Messaggero, è avvenuto a pochi metri dalla rotatoria in direzione Anzio.

La dinamica dell'incidente

Sul luogo del terribile impatto sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale che hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi del caso. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, sembra che la moto si sia schiantata contro l'automobile in transito. Il centauro avrebbe fatto un volo di decine di metri ed è finito su un'altra macchina, mentre la moto ha continuato la sua corsa fino a scagliarsi prima contro un palo e poi restare a terra al centro della carreggiata.

Come sta il motociclista di 21 anni gravemente ferito

Oltre agli agenti della polizia stradale sul posto sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno immediatamente soccorso il giovane motociclista. Per lui, 21 anni, è stato attivato il soccorso in codice rosso. È stato subito trasferito in ospedale, dove si trova ancora adesso alle cure di medici ed infermieri. Si trova in condizioni gravi. Sotto shock, invece, i conducenti e passeggeri della Mercedes e della seconda vettura, sulla quale il ventunenne è atterrato dopo il volo dalla moto.