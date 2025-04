video suggerito

Tragico incidente frontale fra due auto nel Viterbese: 47enne morto sul colpo Terribile schianto frontale fra due automobili nel Viterbese, nel tratto fra Vetralla e Tuscania. Uno dei conducenti, un 47enne, è morto sul colpo. L’altro sta bene. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Paura nel Viterbese, dove nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile 2025, si è verificato un tragico incidente frontale fra due automobili. L'impatto è stato fortissimo. Ad avere la peggio uno dei due conducenti, un uomo di 47 anni, morto sul colpo. L'altra persona al volante, invece, sta bene, è rimasta quasi illesa dopo lo scontro.

L'incidente frontale mortale nel Viterbese

Il terribile sinistro, come anticipato, si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile 2025, nel Viterbese, nel tratto fra Vetralla e Tuscania, lungo la strada provinciale 11. Secondo le prime informazioni emerse, a scontrarsi sono state due automobili per cause ancora da accertare. In entrambe le vetture si trovava soltanto la persona al volante. Da una parte il quarantasettenne, morto sul colpo.

L'arrivo dei soccorsi: estratto il corpo della vittima dall'auto

Non appena lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi. Fra i primi i vigili del fuoco che sono arrivati e si sono precipitati su una delle due automobili, con i danni più evidenti. Dalle lamiere dell'automobile dopo lo scontro hanno estratto il corpo della vittima, il quarantasettenne, deceduto sul colpo. Oltre a loro in breve tempo sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Per il quarantasettenne, però, non c'è stato niente da fare: una volta estratto dalle lamiere dai pompieri i medici e gli infermieri giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sul posto, arrivati per chiarire le cause dello scontro e indagare la presenza di eventuali responsabilità, oltre che per i rilievi del caso e la gestione della viabilità alla circolazione nel tratto interessato dallo scontro.