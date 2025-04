video suggerito

Tragedia a Dragona, moto si schianta contro la fermata del bus: morto 25enne, ferito grave un 21enne Terribile incidente a Dragona, a Roma: una moto è uscita fuori strada e si è schiantata sulla fermata dell'autobus. Morto un ragazzo di 25 anni, grave un 21enne.

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente a Roma, a Dragona, nella sera di oggi, mercoledì 16 aprile 2025. Una moto è uscita fuori strada e si è schiantata contro una fermata dell'autobus e poi contro un muro che costeggia la strada. Due le persone, giovanissime, in sella al mezzo a due ruote. Ad avere la peggio un ragazzo di 25 anni, morto sul colpo. Ferito grave l'amico che si trovava con lui, trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli con l'elisoccorso.

L'incidente a Dragona questa sera

L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, a Dragona, nel quadrante sud ovest della capitale. Sul posto non appena scattato l'allarme, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare e gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Roma Lido.

Non è ancora chiaro quale sia la dinamica del sinistro. I due giovani viaggiavano in sella ad una moto, quando sono usciti fuori strada. Il mezzo a due ruote si è schiantato contro la fermata dell'autobus e poi si è incastrato in un muro. Le cause sono al vaglio degli inquirenti che stanno ancora svolgendo i rilievi nell'area interessata: potrebbe essersi trattato di alta velocità o dell'asfalto sconnesso in quel tratto di strada. Al momento, però, sembra esclusa la presenza di altri veicoli nell'incidente: si sarebbe dunque trattato di un incindete autonomo.

Morto un ragazzo di 25 anni, gravissimo un 21enne

Una volta arrivati sul posto gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso i due giovani. Una volta raggiunto il venticinquenne è stato presto chiaro che per lui non ci fosse più niente da fare: ogni tentativo di soccorso è stato vano per il giovane che ha perso la vita sul colpo. Il ventunenne, invece, si trova in condizioni critiche: per lui è stato immediatamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli.

Amici e parenti dei due ragazzi sono scesi in strada: secondo quanto riportato la Repubblica, la nonna del ragazzo deceduto, non appena ricevuta la notizia della tragedia, avrebbe accusato un malore e sarebbe stata soccorsa dalle ambulanze già presenti sul posto.