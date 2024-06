video suggerito

Manager rapinato nel parcheggio dell'hotel: ferito da due colpi di pistola, è in coma

Si è appostato tra le auto di un parcheggio hotel di lusso, aspettando il momento giusto per colpire. Poi quando ha visto l'auto parcheggiare e scendere un uomo con un orologio appetibile al polso, è entrato in azione e ha minacciato l'uomo e la donna al volante. Ilrapinatore si è avventato contro i due colleghi strappando la collanina alla donna e tentando di togliere l'orologio al polso dell'uomo, 55 anni, che ha reagito in maniera decisa. Ne è nata una colluttazione durante la quale sono stati esplosi ben sei proiettili di una pistola calibro 22, uno dei quali ha ferito alla gamba anche l'aggressore.

Manager di una società di cyber security in trasferta da Milano nella Capitale. In auto una collega di 40 anni che lo aveva riaccompagnato al Novotel in viale dell’Oceano Pacifico, che è uscita sostanzialmente indenne riuscendo a dare l'allarme e a chiedere aiuto. L'aggressore è Alessio Caprarra, un 47enne già noto alle forze dell'ordine per reati di rapina, spaccio di stupefacenti e reati contro la persona. È stato fermato e la sua posizione al vaglio, gli inquirenti stanno valutando l'accusa di tentato omicidio. Allontanandosi dal luogo della sparatoria non è riuscito ad andare molto lontano vista la ferita, ma è riuscito a disfarsi dell'arma che ha sparato che non è stata rinvenuta.

Il 55enne è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Camillo dove è stato operato d'urgenza e posto in coma farmacologico. Ha ricevuto due colpi di pistola all'addome e ha perso moltissimo sangue. Il rapinatore invece rimane piantonato all'ospedale Sant'Eugenio, le sue condizioni non sono gravi.