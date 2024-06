video suggerito

Rapina e spari nel parcheggio di un hotel all’Eur, 55enne ferito grave a Roma Tentata rapina e sparatoria all’Eur, Roma, in via dell’Oceano Pacifico. Ferito gravemente un 55enne con il presunto rapinatore ricoverato per un colpo ricevuto a una gamba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tentata rapina e spari all'Eur in via dell'Oceano Pacifico a Roma. Stando a quanto si apprende, un imprenditore di 55 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola. A sparare sarebbe stato un 47enne.

Stando a quanto ricostruito, il fatto sarebbe avvenuto in un parcheggio di un hotel in via dell'Oceano Pacifico. Il 55enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dov'è tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Anche il presunto rapinatore è rimasto ferito a una gamba e adesso si trova ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio. Quest'ultimo sarebbe noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Roma, che stanno indagando sul caso e stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti.