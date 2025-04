video suggerito

Roma, lusso e mistero: apre il primo hotel Orient Express ispirato al treno del giallo più famoso Inaugurato oggi il nuovo hotel La Minerva, un lussuoso albergo a pochi passi dal Pantheon di Roma. È il primo hotel del marchio Orient Express, lo stesso dello storico treno reso famoso dal romanzo di Agatha Christie.

A cura di Enrico Tata

Un hotel di lusso nel cuore di Roma in uno storico edificio del Seicento in Piazza della Minerva, a pochi passi dal Pantheon. Basterebbe già questo a descrivere l'hotel La Minerva, inaugurato oggi alla presenza del sindaco Gualtieri. Ma c'è di più: si tratta della prima struttura alberghiera con il marchio Orient Express. Proprio quello del treno reso famoso da Agatha Christie nel celebre romanzo giallo ‘Assassinio sull'Orient Express', il più famoso della serie con protagonista l'investigatore belga Hercule Poirot.

Orient Express, il mitico treno e il nuovo hotel di Roma

Il gruppo ha deciso di rilanciare questo storico, affascinante e misterioso marchio con la presentazione di un nuovo treno, ‘La Dolce Vita Orient Express', che propone viaggi lungo lo Stivale, e una serie di hotel di lusso. Quello di Roma, come detto, è il primo ad essere inaugurato.

Il treno Orient Express originale è entrato in servizio nel 1883 e collegava Parigi con Costantinopoli, l'odierna Istanbul in Turchia, attraversando l'Europa dell'Est e i Balcani. L'hotel inaugurato oggi a Roma è ispirato al celebre treno e sul sito si legge che la struttura intende celebrare "il leggendario legame di Orient Express con il viaggio e il passato glorioso della capitale, attraverso trame ricercate, motivi ispirati all’Art Déco e statue di marmo originali dello scultore Rinaldo Rinaldi. La visione di Hugo Toro (l'architetto ndr.) per Orient Express La Minerva abbraccia l’eredità del passato, infondendovi allo stesso tempo un senso di eleganza moderna".

Quanto costa alloggiare all'hotel Orient Express di Roma

Quanto costa dormire una notte nell'hotel Orient Express La Minerva di Roma? Abbiamo fatto una ricerca per il prossimo fine settimana: una camera classica da 25 metri quadrati con colazione inclusa costa non meno di 1208 euro (se si prenota in anticipo). Viene descritta così: "Le Classic Room, dagli splendidi arredi, dispongono di un letto king size. Il bagno è caratterizzato da uno straordinario lavabo a forma di conchiglia in marmo Rosso Verona e una cabina doccia. Ispirate a un design in stile Art Déco dal tocco contemporaneo, queste camere includono biancheria Italiana su misura, WIFI e minibar con bevande analcoliche, caffè e tè gratuiti".

Gualtieri: "Posto davvero unico di Roma"

"Siamo felici di vedere che un luogo così importante e così storico di Roma sia stato valorizzato con un lavoro di grandissima qualità. Del resto questo è un posto davvero unico di Roma, si ha la possibilità di ammirare la cupola del Pantheon, l'elefantino del Bernini, il più piccolo dei tre obelischi egiziani e tante altre meraviglie che sono concentrate in pochi metri", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha partecipato al taglio del nastro del nuovo hotel aperto da Orient Express assieme al gruppo Arsenale di Paolo Barletta.

Custodire è la parola giusta, tramandare e valorizzare in una città che vuole essere più capace di attrarre investimenti e offrire esperienza di qualità ai turisti ma anche ai romani", ha dichiarato ancora il sindaco.

"L'investimento del gruppo Arsenale, che nel 2021 ha acquistato e successivamente ristrutturato l'immobile, – ha aggiunto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale – creerà un enorme indotto per la città e genererà 180 nuovi posti di lavoro. L'inaugurazione si inserisce in un quadro più ampio di investimenti su Roma, che sul settore del turismo di lusso sta cambiando volto: nel 2024 solo Londra ha avuto più aperture di alberghi 5 stelle e nei prossimi 18 mesi ce ne saranno tante altre. Non è un caso, ma il risultato di un nuovo approccio che l'amministrazione Gualtieri ha adottato fin da subito: al contrario del passato, ora gli imprenditori che vogliono investire qui hanno tempi e risposte certe".