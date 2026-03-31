Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani 1° aprile: forte vento e pioggia nel pomeriggio

Cielo coperto, forte vento e possibile pioggia nel pomeriggio sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, primo aprile, giornata di allerta meteo gialla.

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Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì primo aprile 2026. Il dipartimento regionale della protezione civile ha pubblicato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse dal primo pomeriggio di domani, con "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sul Lazio, mareggiate lungo le coste esposte e nevicate diffuse al di sopra dei 700-900 metri". Oltre al Lazio l'allerta meteo è gialla anche su parte di Umbria, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Tempo instabile fino a venerdì 3 aprile

"Il centro di bassa pressione, attualmente sul Tirreno e in movimento verso i settori ionici, continua a richiamare correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti, specie sui settori adriatici, nevosi fino a quote di alta collina. La perturbazione è accompagnata da intensa ventilazione, con venti di burrasca dai quadranti settentrionali, specie sulle regioni centro-meridionali" informa la protezione civile. Le condizioni meteorologiche potrebbero comportare criticità idrogeologiche e idrauliche. Il quadro meteorologico dovrebbe mantenersi perturbato fino a venerdì 3 aprile, poi nel weekend il tempo dovrebbe migliorare.

Domani su Roma e Lazio forte vento e possibile pioggia

Domani, mercoledì primo aprile, su Roma e Lazio le previsioni del meteo registrano forte vento. La pressione è bassa sulla regione, il tempo si manterrà ancora instabile, con cielo coperto al mattino, forte vento e possibili deboli piogge nel pomeriggio. Precipitazioni sugli Appennini, la neve cadrà mediamente sopra i 1400 metri. Sul fronte delle temperature non ci saranno cambiamenti significativi rispetto ai giorni precedenti, con massime comprese tra 10 e 15 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 5 gradi nel Reatino. I valori notturni restano stazionari.