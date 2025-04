video suggerito

Rider picchiato e rapinato durante una consegna la notte di Pasquetta: arrestati due minorenni Aggredito e derubato mentre effettuava una consegna la notte di Pasquetta. Vittima un rider di 49 anni che si trovava nella zona di Tor Vergata. Fermati due minorenni che erano scappati a bordo del motorino della vittima dopo il pestaggio in strada.

A cura di Enza Savarese

Un rider è stato aggredito e rapinato durante una consegna. A finire nei guai sono stati due minorenni di sedici e diciassette anni, con l'accusa di rapina aggravata. L'episodio si è verificato nella notte tra Pasqua e Pasquetta. La vittima di 49 anni si trovava a Tor Vergata per effettuare una consegna. Arrivato in zona è stato picchiato dai due ragazzi che gli hanno rubato cellulare, contanti e motorino, con il quale sono poi fuggiti. I carabinieri intervenuti sul posto hanno rintracciato i due minorenni poco dopo. Arrestati, sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Rider rapinato la notte di Pasquetta: accusati due minorenni

Dopo la segnalazione al 112 i carabinieri sono intervenuti in via Ierace, zona Tor Vergata di Roma. Secondo il racconto della vittima, ascoltata sul luogo della vicenda, ad aggredirlo sarebbero stati due ragazzini. Il quarantanovenne si trovava in zona per effettuare una consegna. Sarebbe proprio al momento del suo arrivo, mentre stava cercando l'indirizzo esatto a cui consegnare il pacco, che i giovani lo avrebbero aggredito. Dopo averlo fatto scendere dallo scooter gli accusati gli hanno rubato il telefono e i pochi contanti che la vittima aveva in tasca. In seguito i due si sono dati alla fuga a bordo del motorino del rider.

Rapina a Tor Vergata: arrestati due minorenni per rapina aggravata

La fuga dei due non è durata però molto. I carabinieri accorsi sul posto hanno subito avviato le indagini. Poco dopo i due adolescenti sono stati identificati sempre nella zona di Tor Vergata a bordo del motorino rubato. Gli agenti hanno riconsegnato alla vittima i suoi effetti personali. Per i due ragazzi è scattato l'arresto per rapina aggravata. D'intesa con la Procura per Minorenni di Roma, i due sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza in via Virginia Agnelli.