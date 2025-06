Massacra di botte un 22enne: due aggressioni nella stessa notte a Genzano

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Secondo episodio di violenza a Genzano denunciato nella serata di sabato 14 giugno. Poco distante dal luogo in cui si è consumato un tentativo di violenza ai danni di una diciannovenne nella stessa sera. Vittima questa volta un ventiduenne, che si trovava in via Edmondo De Amicis intorno alle 22 per una passeggiata notturna.

Davanti all'istituto di scuola secondaria "Giuseppe Garibaldi" è stato raggiunto alle spalle da uno sconosciuto e colpito violentemente con calci e pugni. Dopo essere riuscito a fuggire e chiamare aiuto, il padre del giovane lancia un appello pubblico per rintracciare l'aggressore ancora a piede libero.

Un'altra aggressione a Genzano: 22enne colpito alla spalle mentre passeggiava

Due aggressioni a Genzano nella stessa sera a distanza di meno di mezz'ora. Il primo episodio, un tentativo di violenza sessuale ai danni di una diciannovenne era stato denunciato dalla ragazza la sera stessa mentre si trovava in via Ercole Imbastari intorno alle 22.30. Dopo essere stata salvata da una coppia di residenti nella zona, la ragazza si era recata al commissariato del Comune per descrivere il suo aggressore.

L'aggressione fuori il cancello della scuola secondaria "Giuseppe Garibaldi"

In una via parallela poco prima, intorno alle 22, si è consumata un'altra aggressione. Vittima questa volta un ventiduenne che si trovava in via Edmondo De Amicis per una passeggiata notturna. È all'altezza della scuola secondaria "Giuseppe Garibaldi" che il ragazzo viene colpito alle spalle. Sorpreso dallo scontro il giovane finisce a terra e viene picchiato violentemente con calci e pugni da uno sconosciuto. Poco dopo il ventiduenne riesce a scappare e chiedere aiuto. Soccorso dall'ambulanza viene portato all'ospedale dei Castelli di Arriccia. Il giorno seguente è il padre del ragazzo a lanciare un appello sui social per rintracciare l'aggressore. "Chiedo a chiunque abbia visto o sentito qualcosa di contattarmi in privato", scrive.

Aggressione a Genzano: Città Futura presenta un'interrogazione consiliare

I due episodi di violenza raggiungono anche le aule consiliari del comune di Genzano. A presentare un'interrogazione urgente sono i consiglieri Flavio Gabbarini e Cristian di Veronica del movimento civico Città Futura.

L'obiettivo è quello di portare all'attenzione le ultime aggressioni nel comune e di "promuovere azioni concrete e costruttive per rafforzare la sicurezza sul territorio e rispondere alle preoccupazioni espresse da diversi cittadini", si legge nell'atto ufficiale presentato.

Tra le azioni concrete che i consiglieri propongono c'è il potenziamento di presidi nelle zone del comune anche con l'ausilio di telecamere di videosorveglianza e un miglioramento dell'illuminazione pubblica nelle zone più isolate.