Evade dall'ospedale durante una visita: preso dopo aver rapinato un centro estetico Evaso venerdì durante una visita all'ospedale Santo Spirito, oggi il detenuto è stato arrestato dopo aver compiuto un furto a un centro estetico in zona Tuscolana.

A cura di Enrico Tata

Era evaso dall'ospedale Santo Spirito di Roma durante una visita medica urgente. Detenuto nel carcere di Regina Coeli, oggi è stato arrestato dopo aver compiuto un furto a un centro estetico in zona Tuscolana.

L'uomo, un 46enne in attesa di essere processato per rapina, ha derubato un negozio di via Tito Labieno, portando via computer e denaro in contanti. Stando a quanto comunica la questura di Roma, il proprietario del centro estetico ha visto le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, ha riconosciuto il volto dell'uomo e ha chiamato il 112. Le volanti lo hanno intercettato e bloccato mentre cercava di scappare con il bottino. Il 46enne è stato arrestato con l'accusa di furto ed evasione ed è stato riconsegnato alla polizia penitenziaria.

L'uomo era evaso nella mattinata del 13 giugno. Accompagnato dal Regina Coeli all'ospedale Santo Spirito, è riuscito a scappare nel corso di una visita medica. Mentre stava facendo una Tac, ha rubato un paio di jeans e una camicia e ha abbandonato l'ospedale a piedi scalzi, inseguito da due addetti alla sicurezza. L'uomo è riuscito a far perdere le sue tracce per un'intera giornata, ma il furto messo a segno oggi gli è stato fatale.

"La priorità è ritrovarlo – aveva spiegato Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sappe – Poi dovremmo anche analizzare e rivedere il sistema sanitario che prevede ricoveri facili: spesso quelli che vengono evidenziati come casi di codice rosso in ospedale non sono ritenuti urgenze".