Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 aprile: caldo stop, temperature giù di 10 gradi Per oggi, martedì 9 aprile, previsto cielo velato e temperature primaverili. Per domani atteso un crollo nelle temperature di circa 10 gradi.

Per oggi, martedì 9 aprile, è previsto un lieve calo delle temperature massime a Roma, ma domani è previsto un vero e proprio crollo, con le massime che scenderanno di circa 10 gradi. Dai 27 gradi di ieri la temperatura calerà a 16 gradi. Le minime scenderanno a 12 gradi e non è escluso l'arrivo di temporali sulla Capitale e in generale sul Lazio. Ma questa perturbazione passerà molto velocemente, perché già nella giornata di venerdì le temperature torneranno ad aumentare. Nel weekend previsto bel tempo e massime sui 25 gradi.

Nella giornata di oggi, come detto, a Roma previste velature sparse e temperature sopra la media del periodo. I venti saranno moderati. Come informano i meteorologi del sito IlMeteo.it, nella notte tra martedì e mercoledì si avvicinerà una perturbazione che porterà con sé pioggia e maltempo. I rovesci inizieranno nella notte sul Nordovest e si estenderanno su tutta la penisola. Non è chiaro, al momento, se questa perturbazione porterà piogge anche nel Lazio e in particolare sulla città di Roma.

Spiegano gli esperti de IlMeteo.it: nella giornata di mercoledì "si assisterà ad un deciso e generale calo delle temperature, più evidente nelle aree colpite da piogge e temporali. Le sorprese legate al meteo, però, non finiscono qui. Dopo questa improvvisa fase temporalesca, da giovedì 11 Aprile e almeno fino al prossimo fweekend, è previsto un ritorno dell'alta pressione, decisa a riportare il sole e temperature calde su tutto il Paese".

Ancora incerte le previsioni per la settimana che va dal 15 al 22 aprile.