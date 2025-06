video suggerito

Allerta caldo a Roma, nel weekend temperature fino a 40 gradi: è l'anticiclone Pluto Allerta caldo a Roma, dove nel weekend di fine giugno le temperature raggiungono picchi di 40 gradi per l'anticiclone Pluto. Ecco i valori che si attendono nel Lazio sabato 28 e domenica 29 giugno.

A cura di Alessia Rabbai

La Presse

Caldo e temperature fino a 40 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 28 e domenica 29 giugno. Un weekend quello alle porte che si preannuncia davvero rovente. Le massime sono in rialzo, con valori ben al di sopra alla media stagionale e siamo solo a giugno. Ciò a causa dell'anticiclone africano Pluto, che esercita la sua influenza sull'Italia e sul Lazio. Il tempo si manterrà bello, il sole splenderà per l'intero fine settimana e il cielo sarà sereno.

Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it si attendono giornate completamente assolate su tutto il territorio. Soffiano venti settentrionali. Le temperature massime saranno comprese tra 32 e 38 gradi, con punte di 40 nelle ore centrali della giornata e con minime tropicali. Anche le notti saranno particolarmente calde, creando disagio e difficoltà a dormire perché la colonnina di mercurio non scenderà al di sotto dei 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Laizo per sabato 28 giugno

Sabato 28 giugno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale avremo sole e caldo per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 21 e massime di 37 gradi, ma potrebbero anche arrivare a punte di 40 nelle ore centrali in città. Tempo bello e soleggiato anche sul resto del Lazio con le seguenti temperature: tra 20 e 38 gradi a Frosinone, tra 21 e 35 a Latina, tra 20 e 35 a Rieti, tra 21 e 36 a Viterbo.

Le previsioni del meteo per domenica 29 giugno

Caldo e valori alti anche domenica 29 giugno. A Roma sole e caldo, con valori tra 21 e 37 gradi, con possibili picchi di 40 gradi. Per quanto riguarda le altre città del Lazio ci saranno le seguenti temperature: tra 20 e 38 gradi a Frosinone, tra 21 e 36 gardi a Latina, tra 18 e 35 a Rieti, tra 20 e 35 a Viterbo.