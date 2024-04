video suggerito

Concorso Atac 2024, bando online per la selezione di autisti e autiste: quando fare domanda e come La domanda di partecipazione al bando Atac per la selezione e assunzione di oltre 400 autisti può essere inviata online entro le ore 12 del giorno 30 aprile 2024. Ecco come presentare domanda e dove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio

Atac assumerà oltre 400 persone entro 2024 per rafforzare il suo organico di autisti e autiste, anche in vista del Giubileo. Il nuovo bando è stato pubblicato sul sito atac.roma.it, nella sezione "Lavora con noi", per selezionare i nuovi conducenti.

La domanda per il concorso in Atac può essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 2024. Tra i requisiti di partecipazione si chiede un'età compresa tra i 21 e i 55 anni. Le tipologie contrattuali saranno due: apprendistato professionalizzante e tempo determinato di 24 mesi.

I requisiti nel bando per partecipare al concorso Atac 2024

Questi i requisiti necessari per accedere al bando Atac per autisti:

l'aver compiuto i 21 anni,

non aver superato i 55 anni,

ottima conoscenza dell'italiano,

avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,

avere la patente di guida categoria D,

essere in possesso di CQC Persone, Carta di Qualificazione del Conducente,

in caso di patente scaduta, la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di svolgimento della prova di guida pena l'esclusione dalla selezione,

essere in possesso, almeno, del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media),

essere cittadini italiani,

essere cittadini di un altro Stato dell'Unione Europea,

per i cittadini extra Ue, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Questi invece i requisiti preferenziali che danno diritto a punti aggiuntivi:

essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore – 2 punti,

essere in possesso della patente di guida della categoria E in corso di validità – 3 punti.

Il possesso dei requisiti preferenziali darà quindi luogo alla attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 5 punti. Il punteggio sarà aggiunto solo nel caso di idoneità al colloquio.

Quando fare domanda e come entro il 30 aprile 2024

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2024. È possibile una deroga ma si invita a rispettare la scadenza iniziale. Il modulo di partecipazione è disponibile sul sito ufficiale di Atac e si prevede l'assunzione di almeno 400 candidati attraverso questo bando.

Il processo di candidatura può ritenersi correttamente concluso solo dopo la ricezione della comunicazione di Candidatura completata per mail e della ricevuta all'interno della quale è riportato il Codice Candidato ed il numero di protocollo. La mancata allegazione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti minimi comporterà l'esclusione definitiva dalla selezione.

Iter di selezione e modalità di attribuzione dei punteggi

La selezione del personale si articola in tre fasi:

Screening Candidature , valutazione delle domande con accertamento del possesso dei requisiti minimi di ammissione richiesti,

, valutazione delle domande con accertamento del possesso dei requisiti minimi di ammissione richiesti, Test psico-attitudinale , qualora il numero dei candidati risultati idonei sia superiore a 600, ci sarà un test psico-attitudinale pre selettivo a cura di psicologi della Società Adecco Italia SpA,

, qualora il numero dei candidati risultati idonei sia superiore a 600, ci sarà un test psico-attitudinale pre selettivo a cura di psicologi della Società Adecco Italia SpA, Colloquio psico-attitudinale, che valuterà le capacità relazionali, l'autocontrollo, la gestione dello stress e l'orientamento al cliente.

Sarà escluso dalla selezione il candidato assente al test. L'assunzione potrà avvenire solo in caso di superamento di tutte le fasi dell'iter selettivo e del giudizio di idoneità alla mansione in sede di visita medica prima dell'assunzione.

Sulla base del punteggio ottenuto al colloquio sarà stilata la graduatoria finale di merito che rimarrà valida per due anni a partire dalla data di pubblicazione sul sito di Atac. In caso di parità di punteggio la precedenza dei candidati sarà determinata sulla base del criterio della minore anzianità anagrafica.

Tipologia di contratto e inquadramento in Atac

Gli inserimenti in azienda avverranno utilizzando le seguenti tipologie contrattuali:

Contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi con articolazione oraria full time (39 h settimanali),

della durata di 36 mesi con articolazione oraria full time (39 h settimanali), Contratto a tempo determinato di 24 mesi con articolazione oraria full time o part time verticale.

Nell'assunzione Atac darà priorità ai candidati da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante.