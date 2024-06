video suggerito

Incidente a Roma, un'auto si scontra con un'ambulanza: ferito l'autista del mezzo medico L'incidente, stando a quanto si apprende, è avvenuto alle 11.20 di oggi, domenica 30 giugno, in via Serafini, all'incrocio con viale Palmiro Togliatti.

A cura di Enrico Tata

Scontro tra un'ambulanza e un'automobile in via Serafini, all'incrocio con viale Palmiro Togliatti a Roma. Sul posto, informa la sala operativa dei vigili del fuoco, è stata inviata la squadra VF 12/A di Tuscolano II. L'incidente, stando a quanto si apprende, è avvenuto alle 11.20 di oggi, domenica 30 giugno.

Appena arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto l'autista ferito dall'abitacolo dell'ambulanza. Quest'ultimo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e in seguito trasportato d'urgenza in ospedale. Il passeggero è uscito autonomamente e risulta in buone condizioni. Illeso anche il conducente dell'automobile, accompagnato al pronto soccorso poiché in stato di shock.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Roma Capitale, che si sta occupando dei rilievi del caso.

